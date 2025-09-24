НА ЖИВО
          Ясен е новият наставник на ЦСКА!?

          Очаква се да има официална информация от клуба през следващите няколко часа

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Христо Янев ще бъде новият треньор на ЦСКА, съобщават няколко независими източника. Той вече е пристигнал на клубната база в Панчарево, където всичко по неговото завръщане при „червените“ ще бъде финализирано.

          Очаква се Янев да бъде официално представен като нов наставник на ЦСКА в петък.

          46-годишният специалист се завръща начело на „армейците“. През 2016 г. той вдигна Купата на България с тима, който по онова време се подвизаваше във В група.

          Договорът му ще бъде за 1+1 година. В споразумението ще има клауза, позволяваща евентуално прекратяване през зимната пауза при негативни резултати.

          Предвид очакваното идване на Янев, Даниел Моралес ще го наследи начело на Ботев Враца. Моралес пое временно дубъла на ЦСКА, след като Валентин Илиев – новият наставник на втория отбор на „червените“, се зае на свой ред временно да води първия тим след раздялата с Душан Керкез.

          Илиев, който ще върне начело на дубъла, води ЦСКА срещу Янев и Ботев Враца в понеделник вечер, когато „армейците“ направиха 1:1 за поредна издънка от началото на сезона. Столичани са едва 12-и след 9 кръга със само 8 точки в актива.

