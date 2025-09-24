НА ЖИВО
          Йотова: Откакто Пеевски заговори за държавата с главно „Д“…

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че инициативите около „държавата с главно Д“ са засилили противоречията в управляващата коалиция, а цялата кампания срещу президентската институция е насочена лично срещу Румен Радев.

          За ролята на Пеевски и стабилността на кабинета

          „Откакто Делян Пеевски заговори за държавата с главно „Д“, сякаш са нараснали противоречията вътре в управлението и конфликтите“, каза Йотова пред журналисти преди откриването на научен форум в БАН.

          Тя подчерта, че „страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг“ стоят зад опитите за промени в Закона за службите, които според нея целят отнемане на правомощията на президентската институция.

          „Видно е, че никак не е стабилно мнозинството, колкото и да повтарят сутрин, обед и вечер обратното“, коментира още вицепрезидентът.

          Опасения за дестабилизация

          На въпрос дали кризата във властта може да доведе до предсрочно приключване на мандата на правителството, Йотова отговори:

          „Единственото, което си пожелавам като български гражданин, е това да не доведе до дестабилизация на страната и да не стане така, че всички тези движения, интриги, конфликти, взимания и раздели да бъдат за сметка на българските граждани.“

          Тя отбеляза, че „нито обещанията за контрол върху цените са изпълнени, нито поскъпването на този етап е овладяно“.

          За казуса с българския гражданин в Украйна

          Вицепрезидентът коментира и искането на президентската институция към МВнР за съдействие по случай с българин в Украйна:

          „Бих призовала към малко повече спокойствие. Нека се изясни цялата картина за това момче – неговото гражданство, има ли отказ от украинско гражданство, и тогава да се вземат решения. За мен е озадачаващо как в целия този разказ липсва позицията на българското посолство в Киев – къде са тези хора.“

          Форум в БАН

          Илияна Йотова откри в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН научен форум, посветен на 1160 години от покръстването на българския народ, 1170 години от създаването на глаголицата и 1140 години от успението на св. Методий.

