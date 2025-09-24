Йотова: Откакто Пеевски заговори за държавата с главно „Д“…

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че инициативите около „държавата с главно Д“ са засилили противоречията в управляващата коалиция, а цялата кампания срещу президентската институция е насочена лично срещу Румен Радев.
За ролята на Пеевски и стабилността на кабинета
Тя подчерта, че „страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг“ стоят зад опитите за промени в Закона за службите, които според нея целят отнемане на правомощията на президентската институция.
Опасения за дестабилизация
На въпрос дали кризата във властта може да доведе до предсрочно приключване на мандата на правителството, Йотова отговори:
Тя отбеляза, че „нито обещанията за контрол върху цените са изпълнени, нито поскъпването на този етап е овладяно“.
За казуса с българския гражданин в Украйна
Вицепрезидентът коментира и искането на президентската институция към МВнР за съдействие по случай с българин в Украйна:
Форум в БАН
Илияна Йотова откри в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН научен форум, посветен на 1160 години от покръстването на българския народ, 1170 години от създаването на глаголицата и 1140 години от успението на св. Методий.
