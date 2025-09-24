Къде няма да има вода в София

„Софийска вода“ обяви временно прекъсване на водоснабдяването в някои части на столицата заради ремонт на уличен водопровод по бул. „Рожен“ в кв. „Военна рампа“.

На 25 септември (четвъртък) от 9:00 до 21:00 ч. без вода ще останат жителите на:

кв. „Илиянци“

кв. „Требич“

с. Мировяне

Ако ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски:

кв. „Илиянци“ – центъра, пред магазин „Атанасов маркет“

кв. „Требич“ – ул. „Латин Колев“ при кръстовището с ул. „Спортист“

с. Мировяне – на колелото на автобус № 25

От дружеството уточняват, че ремонтът цели по-добро управление на водопроводната мрежа и ограничаване на бъдещи нарушения във водоснабдяването.

Повече информация засегнатите клиенти могат да получат на телефон 0800 121-21 или в реално време чрез Виртуалния информационен център на „Софийска вода“.