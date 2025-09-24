НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Къде няма да има вода в София

          0
          42
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „Софийска вода“ обяви временно прекъсване на водоснабдяването в някои части на столицата заради ремонт на уличен водопровод по бул. „Рожен“ в кв. „Военна рампа“.

          - Реклама -

          На 25 септември (четвъртък) от 9:00 до 21:00 ч. без вода ще останат жителите на:

          • кв. „Илиянци“
          • кв. „Требич“
          • с. Мировяне

          Ако ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски:

          • кв. „Илиянци“ – центъра, пред магазин „Атанасов маркет“
          • кв. „Требич“ – ул. „Латин Колев“ при кръстовището с ул. „Спортист“
          • с. Мировяне – на колелото на автобус № 25

          От дружеството уточняват, че ремонтът цели по-добро управление на водопроводната мрежа и ограничаване на бъдещи нарушения във водоснабдяването.

          Повече информация засегнатите клиенти могат да получат на телефон 0800 121-21 или в реално време чрез Виртуалния информационен център на „Софийска вода“.

          „Софийска вода“ обяви временно прекъсване на водоснабдяването в някои части на столицата заради ремонт на уличен водопровод по бул. „Рожен“ в кв. „Военна рампа“.

          - Реклама -

          На 25 септември (четвъртък) от 9:00 до 21:00 ч. без вода ще останат жителите на:

          • кв. „Илиянци“
          • кв. „Требич“
          • с. Мировяне

          Ако ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски:

          • кв. „Илиянци“ – центъра, пред магазин „Атанасов маркет“
          • кв. „Требич“ – ул. „Латин Колев“ при кръстовището с ул. „Спортист“
          • с. Мировяне – на колелото на автобус № 25

          От дружеството уточняват, че ремонтът цели по-добро управление на водопроводната мрежа и ограничаване на бъдещи нарушения във водоснабдяването.

          Повече информация засегнатите клиенти могат да получат на телефон 0800 121-21 или в реално време чрез Виртуалния информационен център на „Софийска вода“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински обявиха, че са открили торса на статуя на Херакъл в древния град Хераклея Синтика. Новината беше...
          Общество

          „Метрополитен“: Сляганията на блока в „Хаджи Димитър“ са минимални

          Никола Павлов -
          Във връзка с коментарите, че строежът на метрото може да е свързан с пропадането, „Метрополитен“ ЕАД публикува официално становище. „При строително-монтажните работи по изпълнението на...
          Общество

          По-високи докторантски и студентски стипендии от 1 октомври

          Камелия Григорова -
          От 1 октомври студентите и докторантите в държавните висши училища и научни организации ще получават по-високи стипендии, съобщиха от

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions