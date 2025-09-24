Кибератаката срещу летищата в Европа: Има задържан във Великобритания

Мъж на около 40 години е арестуван в Западен Съсекс по подозрение за кибератаката, която през уикенда причини сериозни смущения на летище „Хийтроу“ и други големи европейски летища, съобщава Independent.

От Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA) уточниха, че задържаният е заподозрян в нарушения по Закона за компютърна злоупотреба.

„Въпреки че този арест е положителна стъпка, разследването на този инцидент е в ранен етап и продължава,“ заяви заместник-директорът Пол Фостър, ръководител на Националното звено за киберпрестъпления.

Той допълни, че киберпрестъпността остава „постоянна глобална заплаха“, която причинява значителни смущения за Великобритания.

„Заедно с нашите партньори тук и в чужбина, NCA е ангажирана с намаляването на тази заплаха, за да защити британската общественост,“ подчерта Фостър.

Последици от атаката

Кибератаката е засегнала компанията Collins Aerospace, която управлява системите за регистрация и качване на пътници на летища като „Хийтроу“, Брюксел и Берлин.

В резултат полетите на няколко големи европейски летища бяха блокирани, а хиляди пътници останаха заседнали по терминалите.