      сряда, 24.09.25
          Европа Крими

          Кибератаката срещу летищата в Европа: Има задържан във Великобритания

          Снимка: independent.co.uk / Simon Calder
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Мъж на около 40 години е арестуван в Западен Съсекс по подозрение за кибератаката, която през уикенда причини сериозни смущения на летище „Хийтроу“ и други големи европейски летища, съобщава Independent.

          От Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA) уточниха, че задържаният е заподозрян в нарушения по Закона за компютърна злоупотреба.

          „Въпреки че този арест е положителна стъпка, разследването на този инцидент е в ранен етап и продължава,“ заяви заместник-директорът Пол Фостър, ръководител на Националното звено за киберпрестъпления.

          ЕС разследва кибератаката срещу европейските летища ЕС разследва кибератаката срещу европейските летища

          Той допълни, че киберпрестъпността остава „постоянна глобална заплаха“, която причинява значителни смущения за Великобритания.

          „Заедно с нашите партньори тук и в чужбина, NCA е ангажирана с намаляването на тази заплаха, за да защити британската общественост,“ подчерта Фостър.

          Последици от атаката

          Кибератаката е засегнала компанията Collins Aerospace, която управлява системите за регистрация и качване на пътници на летища като „Хийтроу“, Брюксел и Берлин.
          В резултат полетите на няколко големи европейски летища бяха блокирани, а хиляди пътници останаха заседнали по терминалите.

          Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака Втори ден закъснения на европейските летища след кибератака

