      сряда, 24.09.25
          Начало България Политика

          Кирил Петков: Улицата е единствената работеща институция у нас

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Бившият съпредседател и депутат от ПП-ДБ Кирил Петков призова симпатизантите си да подкрепят протеста на БОЕЦ, в четвъртък от 15:00 часа пред централата на ДПС- Ново начало.

          Заради ареста на Коцев: Евродепутати поискаха спиране на плащанията по ПВУ за България

          Според бившия лидер на „Продължаваме промяната“ улицата остава единствената работеща институция в България. Това заяви, след като съдът остави окончателно в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

          „Днес е Благо – утре може да е всеки от нас.
          Докога ще търпим ченгета и мутри да ни правят на луди!?
          От нас зависи!“, казва още в коментара си Кирил Петков.

          Заради ареста на Коцев: Евродепутати поискаха спиране на плащанията по ПВУ за България

          Инциденти

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Новинарски Екип -
          76-годишен велосипедист е починал, след като е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 19-годишен водач.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Видяхме какво направи Делян Пеевски

          Антония Лазарова -
          Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов изрази остро възмущение от решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на
          Инциденти

          Мъж с опасност за живота след челен удар край Айтос

          Новинарски Екип -
          Мъж е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

