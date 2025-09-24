Кирил Петков: Улицата е единствената работеща институция у нас

Бившият съпредседател и депутат от ПП-ДБ Кирил Петков призова симпатизантите си да подкрепят протеста на БОЕЦ, в четвъртък от 15:00 часа пред централата на ДПС- Ново начало.

Според бившия лидер на „Продължаваме промяната“ улицата остава единствената работеща институция в България. Това заяви, след като съдът остави окончателно в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.