Ключова среща в Ню Йорк: Рубио и Лавров ще говорят довечера

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще проведат среща днес в кулоарите на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Събитието беше потвърдено от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Потвърждаваме“, лаконично отговори Захарова на журналистически въпрос.

Час и контекст

Според официалния график на Рубио, публикуван от Държавния департамент на САЩ, срещата ще се състои в 12:00 ч. източноамериканско време (19:00 ч. българско време).

Програма на Лавров

Руският външен министър пристигна вчера в Ню Йорк, за да участва в общополитическите дебати. За днешния ден Лавров има предвидени над 10 двустранни срещи в кулоарите на сесията.