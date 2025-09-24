НА ЖИВО
          Ключова среща в Ню Йорк: Рубио и Лавров ще говорят довечера

          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще проведат среща днес в кулоарите на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          Събитието беше потвърдено от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

          „Потвърждаваме“, лаконично отговори Захарова на журналистически въпрос.

          Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко

          Час и контекст

          Според официалния график на Рубио, публикуван от Държавния департамент на САЩ, срещата ще се състои в 12:00 ч. източноамериканско време (19:00 ч. българско време).

          Програма на Лавров

          Руският външен министър пристигна вчера в Ню Йорк, за да участва в общополитическите дебати. За днешния ден Лавров има предвидени над 10 двустранни срещи в кулоарите на сесията.

          Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН

          Политика

          Медведев: Вашингтон трябва да се откаже от санкциите срещу Русия

          Антония Лазарова -
          „Русия е готова да спазва новия договор СТАРТ, който подписах през 2010 г.“, написа Медведев. По думите му решението вече зависи от САЩ.
          Свят

          Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко

          Камелия Григорова -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Украйна е в позиция да възвърне територията си в първоначалните граници и дори „може дори да отиде...
          Свят

          Напусна ни Клаудия Кардинале

          Камелия Григорова -
          Италианската актриса Клаудия Кардинале е починала на 87-годишна възраст. Това съобщи италианската агенция AНСA. Клаудия Кардинале е починала в дома си в град Немур, близо...

