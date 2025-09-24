НА ЖИВО
          Кметът на Скопие Данела Арсовска обвини премиера в умишлено „унищожаване" на града

          Снимка: СДК.МК
          Кметът на македонската столица Данела Арсовска публично обвини лично премиера и лидер на ВМРО-ДПМНЕ в умишлено и системно унищожаване на градската среда и пренебрегване на ключови общински нужди, предаде БГНЕС. Повод за острата ѝ реакция бе изявлението на премиера, в което той се „извинява за нейното издигане за кандидат за кмет на Скопие преди четири години“ от името на партията.

          Арсовска посочи, че през последните четири години съветниците на премиера системно са блокирали важни инвестиции и решения в интерес на гражданите, включително:

          • Закупуване на нови автобуси;
          • Въвеждане на безплатен градски транспорт нова система за почистване на отпадъците;
          • Закупуване на противопожарни автомобили и назначаване на пожарникари.

          „В продължение на четири години твоите общински съветници не гласуваха за закупуването на нови автобуси, за безплатен градски транспорт, за нова система да почистване на отпадъците, те не гласуваха нищо, което бе интерес на гражданите, поради твоята лична суета.“

          Арсовска допълни, че администрацията носи отговорност за здравния инцидент в Кочани, при който пострадаха над 60 деца, и обвини правителството, че не предприема действия. Тя отправи и обвинение, че действията на кабинета целят освобождаване на терени за изграждане на фотоволтаични паркове за сметка на обществените интереси.

          „И на края — ти твоята администрацията носите отговорност за над 60 деца, които пострадаха в Кочани. По този случай не правите нищо. Унищожаваш половината държава за да освободиш място за построяването на фотоволтаици.“

          Кметицата отправи и остри критики към начина, по който се управлява уличната безопасност и жилищната регулация в града: над 150 незаконни многоетажни сгради в квартал Чаир, които според нея представляват сериозен риск и могат да се срутят по всяко време.

          „А какво ще кажеш за над 150 незаконни многоетажни сгради в квартал Чаир, които всеки момент могат да се срутят. Изчезвай и се скрий! Боклуците по улиците ще бъдат почистени за една седмица, защото на теб ти трябва успешен кмет… но живота и здравето на невинните хора, за които ти носиш лично отговорност няма да ти изчистят съвестта ти.“

          Арсовска заяви още, че се извинява пред гражданите за това, че е била подведена да вярва в почтеността и компетентността на премиера:

          „Сега, и аз лично се извинявам на гражданите, че не съм знаела какво всъщност представляваш, а съм вярвала, че си почтен, че си професор и учен…“

          Ключови акценти:

          • Данела Арсовска обвинява премиера на РСМ (лидер на ВМРО-ДПМНЕ) в саботиране на важни общински решения.
          • Твърди се, че не са гласувани инвестиции в автобуси, противопожарна техника, почистване и безплатен транспорт.
          • Над 60 деца са пострадали в инцидент в Кочани — според Арсовска, властите не са предприели адекватни мерки.
          • Над 150 незаконни постройки в квартал Чаир представляват сериозен риск за безопасността.

          Конфронтацията в публичното пространство подчертава нарастващото напрежение между столичната управа и централната власт в РСМ и поставя фокус върху управлението на градската инфраструктура, безопасността и екологичните политики.

