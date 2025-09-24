НА ЖИВО
          Политика

          Коцев с писмо от ареста: И да ме отстранят, пак ще спечеля изборите

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съпругата на задържания кмет на Варна Благомир Коцев публикува във Фейсбук писмо, което той е написал от ареста. Коцев остава зад решетките по разследването за корупция, след като съдът окончателно отказа освобождаването му.

          „Благо искаше да каже това на глас, като свободен човек. Съдът обаче реши друго. Днес от ареста получихме това писмо от него. Публикуваме го по негово настояване“, пише тя.

          Основни акценти от писмото

          • „Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание.“
          • „Вчера за пореден път прокуратурата и съдът ме оставиха в ареста с основния мотив, че съм кмет и така мога да повлияя на разследването. Отговорът ми беше: ‘Ако смята така, нека прокуратурата сама да поиска отстраняването ми, но да ме пуснат при семейството ми’.“
          • „До края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва. Но ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане.“
          • „Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори.“
          • „Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база ‘Една-Жена-Каза’ изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна!“

          Призив за протест

          Съпругата на Коцев призова гражданите:

          „Днес от 18 ч. пред Община Варна ще имаме шанса да отговорим на призива на Благо и да покажем какво мислим за подмяната на вота ни!“

          

