Красимира Катинчарова: Впечатли ме готовността на Коцев да остане на страната на справедливостта

„Впечатли ме готовността на Коцев да остане на страната на справедливостта“

Това каза депутатът от ПП „Величие“ Красимира Катинчарова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Катинчарова припомни, че от самото начало от формацията й са застанали в подкрепа на варненския кмет, защото се стремят към справедливостта и нямало значение от коя партия е той.

Народният представител взе отношение и по темата за приемането на еврото. По думите й, ако сменим валутата си, то ще загубим суверенитета си.

Гостенката засегна и скандалният казус с хотела на съпругата на министър-председателя. Тя обясни, че притеснителното е, че Желязков не е посочил средствата, вложени за изграждането на тази сграда.