Кузман Илиев: Заложена е бомба, която може да ни превърне в бананова република

Икономистът и лидер на „България може“ Кузман Илиев разкритикува фискалната политика на управляващите, като я определи като една от основните пречки пред растежа на икономиката. В интервю за БНР той посочи, че в България 46% от всичко произведено за годината се изразходва от държавата, докато в страни като Сингапур този дял не надвишава 30%.

Препоръките на МВФ и рисковете за бюджета

По думите му препоръките на МВФ за вдигане на данъци, осигуровки и намаляване на тавана на пенсиите показват липса на сериозен анализ.

Илиев подчерта, че:

държавата тегли дълг от 19 млрд. лева , с който надува публичния сектор, конкурирайки частния;

, с който надува публичния сектор, конкурирайки частния; чрез „велики комбинации“ капитализира енергийни компании и изтегля пари през дивиденти, без това да се отчита в дефицита;

реалният дефицит е много по-голям от обявените 3%, което ще наложи актуализация на бюджета до края на годината.

„България е изпуснала фискалната каручка, конят е паднал в реката. Наистина ли смятаме, че ще влезем в 3-те % дефицит? Категоричният отговор е – не“, заяви той.

Кредити, имоти и пенсионната система

Според Илиев БНБ отдавна предупреждава за експанзията на кредити, а след три месеца ще се освободят 16 млрд. лв. от резервите на банките, които може да влязат спекулативно в пазара на имоти. Само ипотечните кредити вече достигат 30 млрд. лева, с ръст от 27,4% на годишна база.

По отношение на пенсионната система той коментира, че дефицитът в НОИ е 12 млрд. лв., а препоръката на МВФ за падане на тавана на пенсиите е доказателство за сериозните проблеми. Той нарече тази ситуация „бомба“, която ще се взриви дългосрочно.

„Заговори се за национализация на частните пенсионни фондове, в които има 27 млрд. лв. на хора. Това ще ни превърне в бананова република“, предупреди той.

Изходът според Илиев

Решението според него е не във вдигането на данъци, а в функционален анализ на държавната машина – какво работи и какво не, елиминиране на дублиращи дейности и постигане на ефикасност на публичните разходи.