      сряда, 24.09.25
          Кузман Илиев: Заложена е бомба, която може да ни превърне в бананова република

          Икономистът и лидер на „България може“ Кузман Илиев разкритикува фискалната политика на управляващите, като я определи като една от основните пречки пред растежа на икономиката. В интервю за БНР той посочи, че в България 46% от всичко произведено за годината се изразходва от държавата, докато в страни като Сингапур този дял не надвишава 30%.

          Препоръките на МВФ и рисковете за бюджета

          По думите му препоръките на МВФ за вдигане на данъци, осигуровки и намаляване на тавана на пенсиите показват липса на сериозен анализ.
          Илиев подчерта, че:

          • държавата тегли дълг от 19 млрд. лева, с който надува публичния сектор, конкурирайки частния;
          • чрез „велики комбинации“ капитализира енергийни компании и изтегля пари през дивиденти, без това да се отчита в дефицита;
          • реалният дефицит е много по-голям от обявените 3%, което ще наложи актуализация на бюджета до края на годината.

          „България е изпуснала фискалната каручка, конят е паднал в реката. Наистина ли смятаме, че ще влезем в 3-те % дефицит? Категоричният отговор е – не“, заяви той.

          Кредити, имоти и пенсионната система

          Според Илиев БНБ отдавна предупреждава за експанзията на кредити, а след три месеца ще се освободят 16 млрд. лв. от резервите на банките, които може да влязат спекулативно в пазара на имоти. Само ипотечните кредити вече достигат 30 млрд. лева, с ръст от 27,4% на годишна база.

          По отношение на пенсионната система той коментира, че дефицитът в НОИ е 12 млрд. лв., а препоръката на МВФ за падане на тавана на пенсиите е доказателство за сериозните проблеми. Той нарече тази ситуация „бомба“, която ще се взриви дългосрочно.

          „Заговори се за национализация на частните пенсионни фондове, в които има 27 млрд. лв. на хора. Това ще ни превърне в бананова република“, предупреди той.

          Изходът според Илиев

          Решението според него е не във вдигането на данъци, а в функционален анализ на държавната машина – какво работи и какво не, елиминиране на дублиращи дейности и постигане на ефикасност на публичните разходи.

          „Абсурдно е в България 46% от всичко, което се произвежда за годината, политиците да го харчат“, заключи Кузман Илиев.

