Руският външен министър Сергей Лавров е заявил на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че именно Киев и европейските столици носят вина за удължаването на конфликта в Украйна.
- Реклама -
Срещата се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи руското външно министерство.
Това е първият директен разговор между двамата висши дипломати, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички окупирани територии, а дори и да „отиде по-далеч“.
Руският външен министър Сергей Лавров е заявил на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че именно Киев и европейските столици носят вина за удължаването на конфликта в Украйна.
- Реклама -
Срещата се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи руското външно министерство.
Това е първият директен разговор между двамата висши дипломати, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички окупирани територии, а дори и да „отиде по-далеч“.
Европа иска война
Хайде пак обвинения по другите! Другите са виновните, те никога! Те имат право да рушат и убиват, Укр. няма право да се защитава, а Европа да помага! Те искат „преговори и мир“, но при тяхни условия! И как безсрамно обръщат палачинката! Те, милите, откога „искали мир“, и ако „лошият“ запад не налага санкции на тях и не помага на „Усрайна“, досега да са я опраскали цялата! И цялата да е тяхна, най-после – ВЕЛИКАТА ЦЕЛ НА ИМПЕРПИЯТА!…и нашите бг откачалки повтарят папагалски лъжите на Кремъл, без грам собствена мисъл! Готови са да умрат за любимците си, с Данчо полицаят – байрактар! Ще им се отдаде тази възможност за доказателство..
Говедо!!!
Урсула иска война в ЕВРОПА
Урсула командва…
Лавров да внимава с водките.
Какво проточване те гони бре, когато тепърва ви предстои тупаника до като ви дойде акъл?!
Точен както винаги – яко го набутват на ЕвроГейците
Кон
Rada Naslednikova дървен 🤔😂😂😂
В руската администрация са събрани най-големите сбърканяци.
Против комунисти и мафиоти
,, сбърканяците” , както наричате руските ръководители се справиха отлично срещу дълго планираната и готвена война на Америка и Англия, прехваленото НАТО и васалите им в Европа с покорена и превзета Украйна срещу Русия… Сатанягите отново не успяха …!!!!
Магаревидният фейс…
НАТО първи нападнаха руснаците, като нахлуха в Киевска Россия и предизвикваха стартирането на специалната военна операция! Великият държавник Президент Владимир Путин ясно показа, че ще защити славянските народи и няма да позволи отново да бъдем поробени от фашизма! Пълна подкрепа, от името на всички българи!
Данчо Полицая кое не ти е ясно бре, данчо
Simeon Delchev А бре, в кое не е прав Данчо?!? Бърка ли някъде?!?
Данчо Полицая Данчо, пиши най-после на коя дата „НАТО нападна Киевска Россия“ и започна ВОЙНАТА!!! И не се изказвай от името на всички откачалки! Те немедленно ще бъдат изпратени на фронта да „защитават всички славяни от фашизма“ – за доказателство! А ти ще ги предвождаш!
Като се напият и не знаят какво говорят
Този 🐴 пасе от силната трева!
Егати наглеца!!! С други думи – Ако не бяхте се намесили ние щяхме да си я вземем Украйна и вече всичко да е забравено!
Elena Mihova Така си е. И защо се месят??? Що не се намесят в Израел??? Щото Израел е „демократична“ страна нали?
Дърта очелата маймуна.Дреме ни за тоь ловов и той в трапа ще иде.
На калпав кр вълната му пречи
Atanas Atanasov Тъкмо се чудех как да изпиша тази поговорка, която много ми пасва в случая.
Вие я започнахте, можете бързо да я съкратите!!
На калпав к р вълната му пречи
Haha, always a delight to see Russia pointing fingers at everyone else. Its like watching a toddler blame the cat for spilling its milk – except the stakes are way higher. Meanwhile, the real architects of this mess are probably sipping coffee somewhere, smugly unaware. Classic geopolitical theater!
Смешно е да четеш как Лавров обвинява Киев и Европа, ама пък може би и не е такова. Като се замислиш, може би и нещата не са толкова ясни, колкото изглеждат. Виждаш ли, политиката е като тенис, всеки пулсира и никой не знае кога ще стигне до мрежата. И сякаш всеки има право на гледна точка, особено когато става въпрос за Украйна. Във всеки случай, ето една новина, която ще ти напомни за нещата, ама пък и ще те направи малко по-смешни.