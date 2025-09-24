Лавров обвини Киев и Европа за проточването на войната в Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров е заявил на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че именно Киев и европейските столици носят вина за удължаването на конфликта в Украйна.

Срещата се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи руското външно министерство.

„Лавров подчерта неприемливостта на схемите, прокарвани от Киев и някои европейски столици, насочени към удължаване на конфликта,“ се посочва в официалното изявление на Москва.

Това е първият директен разговор между двамата висши дипломати, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички окупирани територии, а дори и да „отиде по-далеч“.