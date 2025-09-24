НА ЖИВО
          Лавров обвини Киев и Европа за проточването на войната в Украйна

          Руският външен министър Сергей Лавров е заявил на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че именно Киев и европейските столици носят вина за удължаването на конфликта в Украйна.

          Срещата се проведе в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи руското външно министерство.

          „Лавров подчерта неприемливостта на схемите, прокарвани от Киев и някои европейски столици, насочени към удължаване на конфликта,“ се посочва в официалното изявление на Москва.

          Това е първият директен разговор между двамата висши дипломати, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички окупирани територии, а дори и да „отиде по-далеч“.

          - Реклама -

          2. Хайде пак обвинения по другите! Другите са виновните, те никога! Те имат право да рушат и убиват, Укр. няма право да се защитава, а Европа да помага! Те искат „преговори и мир“, но при тяхни условия! И как безсрамно обръщат палачинката! Те, милите, откога „искали мир“, и ако „лошият“ запад не налага санкции на тях и не помага на „Усрайна“, досега да са я опраскали цялата! И цялата да е тяхна, най-после – ВЕЛИКАТА ЦЕЛ НА ИМПЕРПИЯТА!…и нашите бг откачалки повтарят папагалски лъжите на Кремъл, без грам собствена мисъл! Готови са да умрат за любимците си, с Данчо полицаят – байрактар! Ще им се отдаде тази възможност за доказателство..

          7. Какво проточване те гони бре, когато тепърва ви предстои тупаника до като ви дойде акъл?!

            • Против комунисти и мафиоти
              ,, сбърканяците” , както наричате руските ръководители се справиха отлично срещу дълго планираната и готвена война на Америка и Англия, прехваленото НАТО и васалите им в Европа с покорена и превзета Украйна срещу Русия… Сатанягите отново не успяха …!!!!

          12. НАТО първи нападнаха руснаците, като нахлуха в Киевска Россия и предизвикваха стартирането на специалната военна операция! Великият държавник Президент Владимир Путин ясно показа, че ще защити славянските народи и няма да позволи отново да бъдем поробени от фашизма! Пълна подкрепа, от името на всички българи!

            • Данчо Полицая Данчо, пиши най-после на коя дата „НАТО нападна Киевска Россия“ и започна ВОЙНАТА!!! И не се изказвай от името на всички откачалки! Те немедленно ще бъдат изпратени на фронта да „защитават всички славяни от фашизма“ – за доказателство! А ти ще ги предвождаш!

          15. Егати наглеца!!! С други думи – Ако не бяхте се намесили ние щяхме да си я вземем Украйна и вече всичко да е забравено!

            • Elena Mihova Така си е. И защо се месят??? Що не се намесят в Израел??? Щото Израел е „демократична“ страна нали?

          20. Haha, always a delight to see Russia pointing fingers at everyone else. Its like watching a toddler blame the cat for spilling its milk – except the stakes are way higher. Meanwhile, the real architects of this mess are probably sipping coffee somewhere, smugly unaware. Classic geopolitical theater!

          21. Смешно е да четеш как Лавров обвинява Киев и Европа, ама пък може би и не е такова. Като се замислиш, може би и нещата не са толкова ясни, колкото изглеждат. Виждаш ли, политиката е като тенис, всеки пулсира и никой не знае кога ще стигне до мрежата. И сякаш всеки има право на гледна точка, особено когато става въпрос за Украйна. Във всеки случай, ето една новина, която ще ти напомни за нещата, ама пък и ще те направи малко по-смешни.

