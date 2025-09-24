НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          „Любомир е в сигурни ръце" – бащата на мобилизирания българин с увреждане от Украйна (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook
          „Всичко е наред. Той е на сигурно място. Обществото трябва да е спокойно. Полагат се грижи за здравето му“.

          Това заяви пред БНР бащата на 28-годишния Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна. Снощи обаче той беше освободен.

          За случая на Киров стана ясно преди няколко дни, след като бащата на момчето сигнализира за това и поиска съдействие от институциите.

          28-годишният Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна въпреки тежко здравословно състояние, е освободен от военна служба.

          Случаят на Киров доби обществена известност, след като стана ясно, че той има тежка травма на ръката, получена при трудова злополука, и разполага с валидно ТЕЛК решение. Въпреки това младият мъж беше повикан за служба в украинската армия.

          По информация от българските власти, Любомир Киров е с двойно гражданство – българско и украинско, и съгласно украинското законодателство подлежи на мобилизация.

          От институциите подчертаха, че са положили всички усилия в рамките на своите правомощия, за да окажат съдействие и да защитят правата му.

          28-годишният Любомир Киров, който беше мобилизиран в Украйна въпреки тежко здравословно състояние, е освободен от военна служба.

          Случаят на Киров доби обществена известност, след като стана ясно, че той има тежка травма на ръката, получена при трудова злополука, и разполага с валидно ТЕЛК решение. Въпреки това младият мъж беше повикан за служба в украинската армия.

          По информация от българските власти, Любомир Киров е с двойно гражданство – българско и украинско, и съгласно украинското законодателство подлежи на мобилизация.

          От институциите подчертаха, че са положили всички усилия в рамките на своите правомощия, за да окажат съдействие и да защитят правата му.

