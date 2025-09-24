НА ЖИВО
          Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

          Снимка: 1lurer.am
          Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените санкции на ООН, но подчерта, че времето е на изчерпване.

          Споразумение все още е възможно. Остават само няколко часа. От Иран зависи да отговори на легитимните въпроси, които сме повдигнали“, написа Макрон в X (бивш Twitter) след срещата си с Пезешкиан в рамките на Общото събрание на ООН.

          Френският лидер даде сигнал, че последните дипломатически усилия за ограничаване на иранската ядрена програма навлизат в критична фаза, като отговорността е в ръцете на Техеран.

          Френският лидер даде сигнал, че последните дипломатически усилия за ограничаване на иранската ядрена програма навлизат в критична фаза, като отговорността е в ръцете на Техеран.

