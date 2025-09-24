Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените санкции на ООН, но подчерта, че времето е на изчерпване.
Френският лидер даде сигнал, че последните дипломатически усилия за ограничаване на иранската ядрена програма навлизат в критична фаза, като отговорността е в ръцете на Техеран.
