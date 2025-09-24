Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото събрание на ООН, предаде АФП.

„Това е най-големият риск на нашето време… рискът да станем свидетели на оцеляването на най-силния. Това е рискът егоизмът на малцина да надделее. Сложността на света не е основание да изоставим своите принципи и амбиции", заяви Макрон.

Той защити международния ред, след като американският президент Доналд Тръмп остро разкритикува ООН в своята реч:

„Най-яростните критици на ООН са именно онези, които искат да променят правилата на играта, защото се стремят към доминация.“

Украйна и Близкия изток

Френският лидер оправда усилията си в подкрепа на Украйна и признаването на палестинска държава, което обяви от същата трибуна на 22 септември.

„Именно защото има отказ от двойни стандарти, Франция ще застане рамо до рамо с Украйна, както го правим и в името на мира в Близкия изток.“

Похвала за Тръмп

Макрон също така приветства промяната в тона на американския президент относно Украйна.