Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото събрание на ООН, предаде АФП.
Той защити международния ред, след като американският президент Доналд Тръмп остро разкритикува ООН в своята реч:
Украйна и Близкия изток
Френският лидер оправда усилията си в подкрепа на Украйна и признаването на палестинска държава, което обяви от същата трибуна на 22 септември.
Похвала за Тръмп
Макрон също така приветства промяната в тона на американския президент относно Украйна.
Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото събрание на ООН, предаде АФП.
Той защити международния ред, след като американският президент Доналд Тръмп остро разкритикува ООН в своята реч:
Украйна и Близкия изток
Френският лидер оправда усилията си в подкрепа на Украйна и признаването на палестинска държава, което обяви от същата трибуна на 22 септември.
Похвала за Тръмп
Макрон също така приветства промяната в тона на американския президент относно Украйна.