Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви, че Киев може да си върне цялата своя територия, окупирана от Русия.
В интервю за France 24 и Radio France Internationale (RFI) от Ню Йорк Макрон определи промяната в позицията на Тръмп като „много важна“ и предлагаща „нова перспектива“, тъй като Украйна „се нуждае от американско оборудване и подкрепа“, предаде АФП.
След обвиненията към Русия за нахлуване на дронове в Полша и Румъния – страни членки на НАТО – Макрон заяви, че реакцията на алианса ще трябва да „се засили“ в случай на „нови провокации“ от Москва. Въпреки това той подчерта, че съюзниците „няма да откриват огън“, за да свалят подобни обекти.
„Гладна кокошка, просо сънува.. ! „
Чичо Дони си пада малко фурнаджийска лопата!
Така ще се покрие,надява се да се спаси!
А фалиралата Францистан как е ?
Да не бърза, да се радва, че и утре е ден.
Абе баба ти макрон ще изгори.