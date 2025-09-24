Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви, че Киев може да си върне цялата своя територия, окупирана от Русия.

В интервю за France 24 и Radio France Internationale (RFI) от Ню Йорк Макрон определи промяната в позицията на Тръмп като „много важна“ и предлагаща „нова перспектива“, тъй като Украйна „се нуждае от американско оборудване и подкрепа“, предаде АФП.

След обвиненията към Русия за нахлуване на дронове в Полша и Румъния – страни членки на НАТО – Макрон заяви, че реакцията на алианса ще трябва да „се засили“ в случай на „нови провокации“ от Москва. Въпреки това той подчерта, че съюзниците „няма да откриват огън“, за да свалят подобни обекти.