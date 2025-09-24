НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

          9
          57
          Снимка: Yara Nardi / nytimes.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви, че Киев може да си върне цялата своя територия, окупирана от Русия.

          - Реклама -

          В интервю за France 24 и Radio France Internationale (RFI) от Ню Йорк Макрон определи промяната в позицията на Тръмп като „много важна“ и предлагаща „нова перспектива“, тъй като Украйна „се нуждае от американско оборудване и подкрепа“, предаде АФП.

          След обвиненията към Русия за нахлуване на дронове в Полша и Румъния – страни членки на НАТО – Макрон заяви, че реакцията на алианса ще трябва да „се засили“ в случай на „нови провокации“ от Москва. Въпреки това той подчерта, че съюзниците „няма да откриват огън“, за да свалят подобни обекти.

          Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви, че Киев може да си върне цялата своя територия, окупирана от Русия.

          - Реклама -

          В интервю за France 24 и Radio France Internationale (RFI) от Ню Йорк Макрон определи промяната в позицията на Тръмп като „много важна“ и предлагаща „нова перспектива“, тъй като Украйна „се нуждае от американско оборудване и подкрепа“, предаде АФП.

          След обвиненията към Русия за нахлуване на дронове в Полша и Румъния – страни членки на НАТО – Макрон заяви, че реакцията на алианса ще трябва да „се засили“ в случай на „нови провокации“ от Москва. Въпреки това той подчерта, че съюзниците „няма да откриват огън“, за да свалят подобни обекти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените...
          Политика

          България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

          Красимир Попов -
          „България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план“, заяви заместник-председателят...
          Политика

          Среща между Марко Рубио и Сергей Лавров в Ню Йорк

          Красимир Попов -
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви,...

          9 КОМЕНТАРА

          2. Не мога да го запазя за себе си; трябва да уведомя обществеността, че този невероятен магьосник успя да върне любовта ми. Толкова съм щастлива, че ми върна любовта в рамките на няколко часа. Специални благодарности на д-р Одион, че ми върна любовта 🤗🤗🙏🏾. Любовта ми 😍 ме напусна, защото ме хвана в изневяра. Но с помощта на д-р Одион успях да си върна любовта. Благодарна съм на вашите богове за магиите, които направихте за мен и моята любов. Ако имате нужда от помощ с нещо, свържете се с д-р Одион сега за съдействие и ще ми благодарите. Ето неговия контакт на страницата му във Facebook.
            👇
            Dr odion love spell

            • Павлина Джарова Честно казано, бях толкова влюбена, когато съпругът ми, с когото бяхме женени от седем години, ме напусна, за да бъде с друга жена. Благодаря на д-р Одион, който го върна при мен с любовната си магия. Направете му масаж веднага, ако и вие имате проблеми.
              👇
              Dr odion love spell

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions