Макрон: Военните действия срещу Хамас не са достатъчни

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че има разминаване между него и американския президент Доналд Тръмп относно начина за постигане на мир в Близкия изток, съобщи АФП.

Макрон подчерта, че само военни действия срещу палестинската групировка Хамас не могат да доведат до трайно решение на кризата в Ивицата Газа.

„Убиването на лидери на Хамас от Израел е голямо постижение, но имате толкова бойци на Хамас, колкото имаше в първия ден. Така че разграждането на Хамас не работи. Това не е правилният начин за действие. Затова имаме нужда от цялостен процес,“ заяви Макрон.

Френският президент направи изявлението си след срещата си с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където темата за палестинската държавност и войната в Газа доминира разговорите между световните лидери.