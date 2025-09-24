Макрон: Военните действия срещу Хамас не са достатъчни

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че има разминаване между него и американския президент Доналд Тръмп относно начина за постигане на мир в Близкия изток, съобщи АФП.
Макрон подчерта, че само военни действия срещу палестинската групировка Хамас не могат да доведат до трайно решение на кризата в Ивицата Газа.
Френският президент направи изявлението си след срещата си с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където темата за палестинската държавност и войната в Газа доминира разговорите между световните лидери.
