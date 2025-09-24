НА ЖИВО
          Мая Манолова: Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки

          “ Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки.“

          Това каза председателят на „Изправи се, БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Манолова обясни, че всички домакинства в България ще плащат вече по три такси за водомер. Тя допълни, че тези такси ще плащат и тези 250 000 души, които в момента са на воден режим.

          Председателят на „Изправи се, БГ“ посочи още, че дори хората, които не живеят в жилището си, ще са принудени да плащат такси за водомер.

          Парламентът прави нов опит за работа след срив заради липса на кворум

          Красимир Попов -
          След провала на заседанието в сряда, когато Народното събрание не успя да осигури кворум, днес депутатите ще направят нов опит да започнат работа по...
          Политика

          България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

          Красимир Попов -
          „България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план", заяви заместник-председателят...
          България

          Виктор Папазов: Еврозоната отнема българския суверенитет

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра" финансистът Виктор Папазов коментира темата за инфлацията и членството на България в еврозоната. Водещият припомни, че официалните данни показват инфлация от...

