Мая Манолова: Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки

“ Запорират доходите на хора заради дългове от по пет стотинки.“

Това каза председателят на „Изправи се, БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Манолова обясни, че всички домакинства в България ще плащат вече по три такси за водомер. Тя допълни, че тези такси ще плащат и тези 250 000 души, които в момента са на воден режим.

Председателят на „Изправи се, БГ“ посочи още, че дори хората, които не живеят в жилището си, ще са принудени да плащат такси за водомер.