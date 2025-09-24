НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Мъж с опасност за живота след челен удар край Айтос

          0
          1
          Снимка: Диана Русинова
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос

          - Реклама -

          64-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент, станал във вторник около 11:23 ч. на пътя Айтос – Караново – Русокастро, съобщиха от полицията в Бургас.

          По първоначални данни, мъжът е управлявал лек автомобил с несъобразена с пътните условия скорост. На десен завой той изгубил контрол над колата, навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в джип с бургаска регистрация. Зад волана на другия автомобил е бил израелски гражданин, живеещ в село Караново.

          При сблъсъка 64-годишният шофьор е получил пневмоторакс и вътрешен кръвоизлив в коремната област. Откаран е по спешност в болница, където лекарите се борят за живота му.

          В лечебно заведение е настанен и другият водач, който е с контузия в областта на гръдния кош. Няма опасност за живота му.

          Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос

          - Реклама -

          64-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент, станал във вторник около 11:23 ч. на пътя Айтос – Караново – Русокастро, съобщиха от полицията в Бургас.

          По първоначални данни, мъжът е управлявал лек автомобил с несъобразена с пътните условия скорост. На десен завой той изгубил контрол над колата, навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в джип с бургаска регистрация. Зад волана на другия автомобил е бил израелски гражданин, живеещ в село Караново.

          При сблъсъка 64-годишният шофьор е получил пневмоторакс и вътрешен кръвоизлив в коремната област. Откаран е по спешност в болница, където лекарите се борят за живота му.

          В лечебно заведение е настанен и другият водач, който е с контузия в областта на гръдния кош. Няма опасност за живота му.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ПРОВАЛ: Парламентът не събра кворум

          Никола Павлов -
          Днешното пленарно заседание на Народното събрание беше закрито преждевременно от председателя Наталия Киселова, след като две последователни проверки показаха липса на необходимия кворум. Две проверки...
          Политика

          Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО)

          Антония Лазарова -
          „Райнметал“, „Самел“, „Арсенал“ – едните правят оръдието, другите електрониката, трети – снаряда. Папергер ми каза, че сега те правят това,
          Политика

          За 100 000 лева: Съветник на президента осъди прокуратурата

          Антония Лазарова -
          Магистратите са отчели и влошено здравословно състояние на Узунов, включително хронични заболявания, предизвикани от стреса след незаконното обвинение.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions