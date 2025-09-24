Мъж с опасност за живота след челен удар край Айтос

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос

64-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент, станал във вторник около 11:23 ч. на пътя Айтос – Караново – Русокастро, съобщиха от полицията в Бургас.

По първоначални данни, мъжът е управлявал лек автомобил с несъобразена с пътните условия скорост. На десен завой той изгубил контрол над колата, навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в джип с бургаска регистрация. Зад волана на другия автомобил е бил израелски гражданин, живеещ в село Караново.

При сблъсъка 64-годишният шофьор е получил пневмоторакс и вътрешен кръвоизлив в коремната област. Откаран е по спешност в болница, където лекарите се борят за живота му.

В лечебно заведение е настанен и другият водач, който е с контузия в областта на гръдния кош. Няма опасност за живота му.