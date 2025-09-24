НА ЖИВО
          Мечка нападна възрастен мъж в двора му

          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Възрастен мъж е с тежки наранявания, след като е бил нападнат от мечка в двора на дома си в планинското село Долиани, в района на Загори, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

          Инцидентът е станал, когато мечката е нахлула в имота в търсене на храна и внезапно се нахвърлила върху мъжа. След като чули виковете му за помощ, съседи се притекли на мястото и го открили кървящ на земята.

          Пострадалият е бил незабавно откаран с линейка в университетската болница в Йоанина, където е хоспитализиран с тежки наранявания.

          Местните жители разказват, че набезите на мечки в селата на региона стават все по-чести, но подобно нападение срещу човек е безпрецедентно за Загори. Обичайно дивите животни атакуват реколтата или кошери, но не и хора.

