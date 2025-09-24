Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Вашингтон трябва да се откаже от санкциите срещу Москва, ако иска да има напредък по темата за стратегическите оръжия. Позицията му беше публикувана в социалните мрежи.
Договорът СТАРТ (Стратегически договор за намаляване на въоръженията) поставя ограничения върху броя на междуконтиненталните балистични ракети, други видове ракети и ядрените бойни глави, които Русия и САЩ могат да поддържат.
Припомняме, че на 22 септември президентът Владимир Путин заяви по време на заседание на Съвета за сигурност, че Русия е готова да спазва ограниченията, предвидени в договора, за още една година след изтичането му през февруари 2026 г.
This article is in Bulgarian. The content discusses Russian official Dmitry Medvedev urging the US to stop sanctions against Moscow for progress on strategic weapons deals. It highlights tensions in international relations and the importance of diplomatic cooperation.