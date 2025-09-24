НА ЖИВО
          Медведев: Вашингтон трябва да се откаже от санкциите срещу Русия

          СНИМКА: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че Вашингтон трябва да се откаже от санкциите срещу Москва, ако иска да има напредък по темата за стратегическите оръжия. Позицията му беше публикувана в социалните мрежи.

          „Русия е готова да спазва новия договор СТАРТ, който подписах през 2010 г.“, написа Медведев. По думите му решението вече зависи от САЩ. „Самото спазване на буквата на договора не е достатъчно – Америка трябва да се откаже от опитите си да отслабва Русия чрез санкции и мита. В противен случай рискът от директен конфликт остава висок“, подчерта той.

          Договорът СТАРТ (Стратегически договор за намаляване на въоръженията) поставя ограничения върху броя на междуконтиненталните балистични ракети, други видове ракети и ядрените бойни глави, които Русия и САЩ могат да поддържат.

          Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко

          Припомняме, че на 22 септември президентът Владимир Путин заяви по време на заседание на Съвета за сигурност, че Русия е готова да спазва ограниченията, предвидени в договора, за още една година след изтичането му през февруари 2026 г.

