      сряда, 24.09.25
          Мерц призна: Германия е изправена пред един от най-трудните етапи в историята си

          Снимка: БГНЕС
          Германия преминава през „един от най-трудните етапи“ в своята съвременна история заради глобалната нестабилност, заяви канцлерът Фридрих Мерц по време на ключови дебати в Бундестага за бюджета за 2026 г., предаде ДПА.

          Фокус върху вътрешните проблеми

          Мерц взе решение да остане в Берлин, вместо да пътува до Ню Йорк за юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН. Според него настоящият момент изисква пълно съсредоточаване върху вътрешните предизвикателства.

          Глобални конфликти и икономически риск

          Канцлерът подчерта, че „цялата западна общност на ценностите е изправена пред може би най-голямото си изпитание“ на фона на продължаващи военни конфликти и търговски напрежения.

          Мерц: Путин изпитва търпимостта ни Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

          Несигурността оказва пряко влияние върху германската икономика, ориентирана към световните пазари и зависима от международния ред, основан на правила.

          „Само икономика, ориентирана към растеж, ще генерира ресурсите, от които се нуждаем, за да финансираме инфраструктурата, да бъдем солидарни и да гарантираме социална сигурност в дългосрочен план“, заяви Мерц.

          Призив за бързи действия

          Канцлерът предупреди, че работодатели и синдикати са сериозно обезпокоени от загубата на работни места и настоя за спешни мерки:

          „Ето защо трябва да действаме, трябва да го направим бързо и трябва да го направим скоро“.

          Германия: Няма да признаем Палестина, докато няма решение за две държави Германия: Няма да признаем Палестина, докато няма решение за две държави

          Отбранителна позиция за социалната система

          Мерц категорично отхвърли критиките на опозицията, че кабинетът му планира съкращения в социалната система:

          „Целта на реформите, които започвам, не е да разрушим социалната държава, а да я запазим такава, каквато наистина ни е необходима“, подчерта канцлерът.

          България с най-висок ръст в превоза на опасни товари по суша в ЕС

          Камелия Григорова -
          България е страната в Европейския съюз с най-голямо увеличение в превоза на опасни товари по суша за периода 2020–2024 г., съобщи Евростат.
          Брюксел: КПК и случаят „Коцев“ са условия за получаване на парите по ПВУ

          Никола Павлов -
          Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред условията за...
          Кибератаката срещу летищата в Европа: Има задържан във Великобритания

          Никола Павлов -
          Мъж на около 40 години е арестуван в Западен Съсекс по подозрение за кибератаката, която през уикенда причини сериозни смущения на летище „Хийтроу“ и...

