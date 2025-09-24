Мерц призна: Германия е изправена пред един от най-трудните етапи в историята си

Германия преминава през „един от най-трудните етапи“ в своята съвременна история заради глобалната нестабилност, заяви канцлерът Фридрих Мерц по време на ключови дебати в Бундестага за бюджета за 2026 г., предаде ДПА.

Фокус върху вътрешните проблеми

Мерц взе решение да остане в Берлин, вместо да пътува до Ню Йорк за юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН. Според него настоящият момент изисква пълно съсредоточаване върху вътрешните предизвикателства.

Глобални конфликти и икономически риск

Канцлерът подчерта, че „цялата западна общност на ценностите е изправена пред може би най-голямото си изпитание“ на фона на продължаващи военни конфликти и търговски напрежения.

Несигурността оказва пряко влияние върху германската икономика, ориентирана към световните пазари и зависима от международния ред, основан на правила.

„Само икономика, ориентирана към растеж, ще генерира ресурсите, от които се нуждаем, за да финансираме инфраструктурата, да бъдем солидарни и да гарантираме социална сигурност в дългосрочен план“, заяви Мерц.

Призив за бързи действия

Канцлерът предупреди, че работодатели и синдикати са сериозно обезпокоени от загубата на работни места и настоя за спешни мерки:

„Ето защо трябва да действаме, трябва да го направим бързо и трябва да го направим скоро“.

Отбранителна позиция за социалната система

Мерц категорично отхвърли критиките на опозицията, че кабинетът му планира съкращения в социалната система: