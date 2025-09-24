Методи Лалов: Предлагам безплатна правна помощ на Благомир Коцев

Предлагам безплатна правна помощ на Благомир Коцев и подпомагане на защитата му. Това написа адвокат Методи Лалов в социалните мрежи.
За това съм готов да помогна със знанията, опита и с подхода си, за да накараме съдът да изпълни най-сетне закона, завършва юристът.
Припомняме, че Благомир Коцев беше оставен отново в ареста след заседание на Апелативния съд във вторник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Той е разследван за корупция при обществени поръчки.
