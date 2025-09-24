Методи Лалов: Предлагам безплатна правна помощ на Благомир Коцев

Предлагам безплатна правна помощ на Благомир Коцев и подпомагане на защитата му. Това написа адвокат Методи Лалов в социалните мрежи.

„Всеки човек има право на защита и на обективен и справедлив процес. Съдът обаче се проваля, което нанася тежки вреди не само на задържания, но и на държавността. Положенито отдавна е нетърпимо, но сега стана видимо за още повече български граждани."

За това съм готов да помогна със знанията, опита и с подхода си, за да накараме съдът да изпълни най-сетне закона, завършва юристът.

Припомняме, че Благомир Коцев беше оставен отново в ареста след заседание на Апелативния съд във вторник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Той е разследван за корупция при обществени поръчки.