      сряда, 24.09.25
          Правосъдие

          Методи Лалов: Предлагам безплатна правна помощ на Благомир Коцев

          Антония Лазарова
          Предлагам безплатна правна помощ на Благомир Коцев и подпомагане на защитата му. Това написа адвокат Методи Лалов в социалните мрежи.

          „Всеки човек има право на защита и на обективен и справедлив процес. Съдът обаче се проваля, което нанася тежки вреди не само на задържания, но и на държавността. Положенито отдавна е нетърпимо, но сега стана видимо за още повече български граждани.“

          За това съм готов да помогна със знанията, опита и с подхода си, за да накараме съдът да изпълни най-сетне закона, завършва юристът.

          Припомняме, че Благомир Коцев беше оставен отново в ареста след заседание на Апелативния съд във вторник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Той е разследван за корупция при обществени поръчки. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Евакуираха десетки семейства заради пропукани блокове над строежа на метрото

          Камелия Григорова -
          Десетки семейства от столичния квартал „Хаджи Димитър“ ще трябва да напуснат жилищата си след заповед за незабавна евакуация. Причината – появили се пукнатини в...
          Свят

          Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко

          Камелия Григорова -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Украйна е в позиция да възвърне територията си в първоначалните граници и дори „може дори да отиде...
          Други

          Дневен хороскоп за 24 септември: Ден за интуиция и хармония

          Антония Лазарова -
          Днешният ден носи енергия на промяна, по-добра комуникация и силно желание за баланс. Планетарните влияния насърчават както личните връзки

