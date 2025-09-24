„Метрополитен“: Сляганията на блока в „Хаджи Димитър“ са минимални

Във връзка с коментарите, че строежът на метрото може да е свързан с пропадането, „Метрополитен“ ЕАД публикува официално становище.

„При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство. Сляганията в зоната са минимални и в рамките на допустимите стойности – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както у нас, така и в международен мащаб“, се казва в позицията.

Дружеството припомня, че за 27 години е изградило 52 км трасе и 47 станции „без компромиси със сигурността на сградите“. В момента текат работи по още 9 км ново трасе и 10 станции.

„Некоректно е да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза, че проблемите със сигурността на отделни сгради са пряко свързани със строителството на метрото“, заявява ръководството на компанията.

Жителите на бл. 2, входове „А“ и „Б“ в столичния квартал „Хаджи Димитър“ подлежат на незабавна евакуация след експертно заключение, че сградата е опасна за живот. Решението беше обявено от кмета на район „Подуяне“ Кристиян Христов, който уточни, че ако до 5 ноември обитателите не напуснат доброволно, ще се наложи принудително извеждане с полиция.

Причини за евакуацията

Според живеещите, проблемите датират от 2023 г., когато след пропадането на част от бул. „Владимир Вазов“ блокът започнал да се напуква. През последните месеци състоянието на сградата се е влошило драстично – падат мазилки, а стените са осеяни с пукнатини. Експертите потвърждават, че апартаментите са станали опасни за обитаване.

„След проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. (…) Има конкретни мерки за укрепване, но ремонтът може да отнеме година“, обясни Христов.

Финансова помощ

Със съдействието на кмета на София Васил Терзиев Столичният общински съвет е отпуснал еднократна помощ за засегнатите домакинства. Част от семействата са получили по 580 лева за наем на временно жилище – сума, която хората определят като крайно недостатъчна за пазара в София.