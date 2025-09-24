НА ЖИВО
          - Реклама -
          Москва и Техеран ще строят атомни електроцентрали в Иран

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Русия и Иран сключиха меморандум за разбирателство, свързан със строителството на малки атомни електроцентрали на територията на Иран. Новината бе обявена от руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, цитирана от ТАСС.

          Документът бе подписан в Москва от шефа на „Росатом“ Алексей Лихачов и президента на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на страната. Руснаците определиха проекта като „стратегически“, съобщава „Ройтерс“.

          Еслами заяви по-рано тази седмица пред ирански медии, че плановете на Техеран включват изграждането на осем нови атомни електроцентрали, за да се достигне ядрена енергийна мощност от 20 гигавата до 2040 г.

          Новата украинска подводница „Толока" може да унищожи Кримския мост

          В момента Иран разполага само с една действаща атомна централа – в южния град Бушехр, построена от Русия, с мощност около 1 гигават. Страната обаче страда от периодичен недостиг на електроенергия през месеците с най-високо потребление.

          Москва и Техеран поддържат тесни връзки. Русия остро осъди ударите на САЩ и Израел по ирански ядрени обекти по-рано тази година, извършени с аргумента, че целта е да се попречи на Иран да развие ядрено оръжие. От своя страна Техеран уверява, че няма подобни намерения.

          Новата украинска подводница „Толока" може да унищожи Кримския мост

