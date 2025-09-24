НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Над 2 милиона къса контрабандни цигари за над 820 000 лв. задържаха на „Капитан Андреево“

          0
          50
          Снимка: Агенция Митници
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари бяха открити от митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

          - Реклама -

          Инцидентът е от 21 септември, около 02:36 ч. сутринта. Тогава на пункта пристига камион с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, представя документи, според които превозва дренажен клей за растения, с маршрут от Казахстан през Турция към България.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При инспекцията митническите служители откриват, че в 72 от хартиените чували със заявената стока са укрити кашони с цигари.

          Установени са общо 109 972 кутии цигари, всички с чужд акцизен бандерол. Общото количество възлиза на 2 199 440 къса, със стойност 824 790 лева (приблизително 421 708 евро).

          Цигарите и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

          Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари бяха открити от митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

          - Реклама -

          Инцидентът е от 21 септември, около 02:36 ч. сутринта. Тогава на пункта пристига камион с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, представя документи, според които превозва дренажен клей за растения, с маршрут от Казахстан през Турция към България.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При инспекцията митническите служители откриват, че в 72 от хартиените чували със заявената стока са укрити кашони с цигари.

          Установени са общо 109 972 кутии цигари, всички с чужд акцизен бандерол. Общото количество възлиза на 2 199 440 къса, със стойност 824 790 лева (приблизително 421 708 евро).

          Цигарите и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Икономическата комисия в парламента прие на първо четене промени в правомощията на КЗК

          Никола Павлов -
          Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за...
          Правосъдие

          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          Антония Лазарова -
          Той беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП, когато в имот в село Драка, собственост на дядо му, беше разкрита наркоферма. Първоначално се съобщаваше за
          Общество

          Зафиров: Необходими са 3,7 млрд. лева за спешен ремонт на водопреносната мрежа

          Новинарски Екип -
          3,7 милиарда лева са нужни за най-неотложните дейности по подмяна на остарялата водопреносна мрежа в страната.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions