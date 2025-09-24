Над 2 милиона къса контрабандни цигари за над 820 000 лв. задържаха на „Капитан Андреево“

Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари бяха открити от митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Инцидентът е от 21 септември, около 02:36 ч. сутринта. Тогава на пункта пристига камион с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, представя документи, според които превозва дренажен клей за растения, с маршрут от Казахстан през Турция към България.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При инспекцията митническите служители откриват, че в 72 от хартиените чували със заявената стока са укрити кашони с цигари.

Установени са общо 109 972 кутии цигари, всички с чужд акцизен бандерол. Общото количество възлиза на 2 199 440 къса, със стойност 824 790 лева (приблизително 421 708 евро).

Цигарите и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.