      сряда, 24.09.25
          Над 5 милиона лева приходи за Левски от Европа!

          Напомняме, че "сините" се изправиха срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Левски представи отчет от европейкото си участие през сезон 2025/26. „Сините“ играха плейоф за влизане в основната фаза на Лига на конференциите, но отпаднаха от нидерландския АЗ Алкмаар. Според представените суми – чистият приход на столичаните възлиза на 5 142 013 лева. 

          „На вашето внимание предлагаме подробен финансов отчет след края на европейското участие на „Левски“.
          Приходи
          Награден фонд на УЕФА: 2 835 910 лв.
          Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).
          Билети (европейски домакинства): 2 371 000 лв.
          Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 633 464 лв.
          Продажба на фен артикули (в мачови дни): 335 000 лв.

          Разходи (Европейска кампания)
          Организация и логистика (домакинства + гостувания): 850 005 лв.
          Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.
          Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): € 93 750 или около 183 356 лв“ – написаха от Левски в социалните мрежи.

