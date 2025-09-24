Напусна ни Клаудия Кардинале

Италианската актриса Клаудия Кардинале е починала на 87-годишна възраст. Това съобщи италианската агенция AНСA.

Клаудия Кардинале е починала в дома си в град Немур, близо до Париж.

Тя е била заобиколена от членове на семейството си.

Кардинале е участвала в над 100 филма и телевизионни продукции.

Известност ѝ донесе ролята в филма на режисьора Федерико Фелини „Осем и половина“ от 1963 г., където тя играе заедно с Марчело Мастрояни.

В списъка с нейните роли са още „Роко и неговите братя“, „Леопардът“, „Момичето с куфара“ и много други култови филми от 60-те и 70-те години на миналия ХХ век.