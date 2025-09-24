НА ЖИВО
          Свят

          Напусна ни Клаудия Кардинале

          Снимка: БГНЕС
          Италианската актриса Клаудия Кардинале е починала на 87-годишна възраст. Това съобщи италианската агенция AНСA.

          Клаудия Кардинале е починала в дома си в град Немур, близо до Париж.

          Тя е била заобиколена от членове на семейството си.

          Кардинале е участвала в над 100 филма и телевизионни продукции.

          Известност ѝ донесе ролята в филма на режисьора Федерико Фелини „Осем и половина“ от 1963 г., където тя играе заедно с Марчело Мастрояни.

          В списъка с нейните роли са още „Роко и неговите братя“, „Леопардът“, „Момичето с куфара“ и много други култови филми от 60-те и 70-те години на миналия ХХ век.

