Натали Трифонова стана майка (СНИМКА)

Водещата на времето Натали Трифонова роди първото си дете. Щастливата новина тя сподели в социалните мрежи.
Трифонова и партньорът ѝ, мотоциклетният състезател Мартин Чой, са избрали за момченцето си необичайното и интернационално име Арън. Преди време водещата беше намекнала, че няма да изберат традиционно българско име, за да подхожда на азиатските корени на фамилията на бащата.
Водещата на времето Натали Трифонова роди първото си дете. Щастливата новина тя сподели в социалните мрежи.
Трифонова и партньорът ѝ, мотоциклетният състезател Мартин Чой, са избрали за момченцето си необичайното и интернационално име Арън. Преди време водещата беше намекнала, че няма да изберат традиционно българско име, за да подхожда на азиатските корени на фамилията на бащата.