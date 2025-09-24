НА ЖИВО
          Натали Трифонова стана майка (СНИМКА)

          Водещата на времето Натали Трифонова роди първото си дете. Щастливата новина тя сподели в социалните мрежи.

          „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Anna Ivova Bogdanova, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!“, написа синоптичката във „Фейсбук“.

          Трифонова и партньорът ѝ, мотоциклетният състезател Мартин Чой, са избрали за момченцето си необичайното и интернационално име Арън. Преди време водещата беше намекнала, че няма да изберат традиционно българско име, за да подхожда на азиатските корени на фамилията на бащата.

