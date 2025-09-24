Национална стачка в Италия може да засегне въздушния транспорт в петък

На 27 септември (петък) в Италия е планирана национална стачка в сектора на въздушния транспорт, която може да доведе до закъснения и анулиране на вътрешни и международни полети. Най-сериозно се очаква да бъдат засегнати летищата Малпенса и Линате в Милано, където са обявени и локални протести.

За това информира Министерството на външните работи на България, като се позовава на официални източници.

С цел минимизиране на неудобствата за пътниците, Италианската гражданска авиационна агенция (ENAC) е разпоредила всички полети в часовите интервали 07:00–10:00 ч. и 18:00–21:00 ч. да бъдат изпълнявани. Стачката не засяга хуманитарни, медицински и държавни полети.

МВнР препоръчва на българските граждани, които пребивават в Италия или планират пътуване със самолет на тази дата, да проверяват предварително информацията за полетите си чрез уебсайтовете на авиокомпаниите.

При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към посолството ни в Рим или генералното консулство в Милано.

Припомняме, че подобна транспортна стачка в края на юни доведе до сериозни затруднения в страната, включително спиране на много влакове в столицата Рим.