Нидал Алгафари с обръщение към Лена Бориславова

Пиар експертът Нидал Алгафари публикува във „Фейсбук“ обръщение към Лена Бориславова. В него той подчерта, че никога не си е позволявал да отправя обидни или лични нападки към нея.
Той обясни, че причините са три – защото Бориславова е жена, защото е майка и защото уважава нейното мнение, „макар и да е неприемливо“ за него.
Ама обяснява подробно от какво не е съгласен-демек,“казвам ти дъще,сещай се снахо“.Нагъл арабин.