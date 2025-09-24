НА ЖИВО
          Нидал Алгафари с обръщение към Лена Бориславова

          Пиар експертът Нидал Алгафари публикува във „Фейсбук“ обръщение към Лена Бориславова. В него той подчерта, че никога не си е позволявал да отправя обидни или лични нападки към нея.

          „Никога, госпожо, не съм си позволил да изговоря и една лоша дума срещу вас. Дори около снимките ви на парапета – нито дума. Никога не съм се намесвал в диалозите около детето ви и баща му. Никога не съм взимал отношение по обвиненията към вас. И сега няма да го направя“, написа Алгафари.

          Той обясни, че причините са три – защото Бориславова е жена, защото е майка и защото уважава нейното мнение, „макар и да е неприемливо“ за него.

          „Не се надявам на същото от вас. Въпрос на гледна точка, на възпитание и на още нещо“, завършва Алгафари поста си.

          Той обясни, че причините са три – защото Бориславова е жена, защото е майка и защото уважава нейното мнение, „макар и да е неприемливо“ за него.

          „Не се надявам на същото от вас. Въпрос на гледна точка, на възпитание и на още нещо“, завършва Алгафари поста си.

