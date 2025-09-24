НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

          0
          63
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински обявиха, че са открили торса на статуя на Херакъл в древния град Хераклея Синтика. Новината беше съобщена на официалната страница на Archaeologia Bulgarica.

          - Реклама -

          Само преди седмици изследователите съобщиха за друго впечатляващо откритие – гигантската ръка на Херакъл, намерена на форума на Хераклея Синтика.

          Впечатляващо: Археолози откриха гигантската ръка на Херакъл (ВИДЕО) Впечатляващо: Археолози откриха гигантската ръка на Херакъл (ВИДЕО)

          „Търсенето продължава – имаме надежда да открием и останалите части от тялото, но най-важното ще бъде да се намери главата на статуята“, заявиха от екипа на проф. Вагалински.

          Хераклея Синтика е един от най-богатите на археологически находки антични обекти в България и всяка нова находка добавя безценна информация за живота в региона преди повече от 2000 години.

          Археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински обявиха, че са открили торса на статуя на Херакъл в древния град Хераклея Синтика. Новината беше съобщена на официалната страница на Archaeologia Bulgarica.

          - Реклама -

          Само преди седмици изследователите съобщиха за друго впечатляващо откритие – гигантската ръка на Херакъл, намерена на форума на Хераклея Синтика.

          Впечатляващо: Археолози откриха гигантската ръка на Херакъл (ВИДЕО) Впечатляващо: Археолози откриха гигантската ръка на Херакъл (ВИДЕО)

          „Търсенето продължава – имаме надежда да открием и останалите части от тялото, но най-важното ще бъде да се намери главата на статуята“, заявиха от екипа на проф. Вагалински.

          Хераклея Синтика е един от най-богатите на археологически находки антични обекти в България и всяка нова находка добавя безценна информация за живота в региона преди повече от 2000 години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          Антония Лазарова -
          Той беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП, когато в имот в село Драка, собственост на дядо му, беше разкрита наркоферма. Първоначално се съобщаваше за
          Общество

          Зафиров: Необходими са 3,7 млрд. лева за спешен ремонт на водопреносната мрежа

          Новинарски Екип -
          3,7 милиарда лева са нужни за най-неотложните дейности по подмяна на остарялата водопреносна мрежа в страната.
          Икономика

          Едва 37% от месото у нас е българско

          Никола Павлов -
          През последната година броят на абсолютно всички селскостопански животни у нас е намалял. Най-голям е спадът при козите, чийто брой вече е под 150...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions