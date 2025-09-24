Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински обявиха, че са открили торса на статуя на Херакъл в древния град Хераклея Синтика. Новината беше съобщена на официалната страница на Archaeologia Bulgarica.

Само преди седмици изследователите съобщиха за друго впечатляващо откритие – гигантската ръка на Херакъл, намерена на форума на Хераклея Синтика.

„Търсенето продължава – имаме надежда да открием и останалите части от тялото, но най-важното ще бъде да се намери главата на статуята“, заявиха от екипа на проф. Вагалински.

Хераклея Синтика е един от най-богатите на археологически находки антични обекти в България и всяка нова находка добавя безценна информация за живота в региона преди повече от 2000 години.