НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Новата украинска подводница „Толока“ може да унищожи Кримския мост

          2
          78
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Украйна показа най-новото си оръжие – роботизираната подводница „Толока-1000“ (ТЛК-100) – на изложение в Лвов, съобщава Forbes. Машината е способна да превозва полезен товар до 5 тона и е предназначена за миниране и унищожаване на големи стационарни цели.

          - Реклама -

          Анализатори смятат, че новият дрон може да се превърне в сериозна заплаха за руска инфраструктура като Керченския мост и офшорните платформи в Черно море.

          ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия

          Линията „Толока“

          „Толока-1000“ е флагманът на серията украински подводни апарати, която включва още:

          • TLK-150 – „умно торпедо“ с електрическо задвижване, бойна глава до 50 кг и обхват до 96 км;
          • TLK-400 – подводен дрон с дължина 12 м, автономност до два месеца, обхват 1287 км и товароносимост до 453 кг;
          • TLK-1000 – с полезен товар до 5 тона и възможност за операции на големи дълбочини и разстояния.

          Производителите подчертават използването на изкуствен интелект за навигация и автономно вземане на решения, макар подробности за тестовете да не се разкриват публично.

          Значение за войната

          Според експерти появата на подобни системи може да усложни руските противоминни мерки и да увеличи риска за корабоплаването и базите в Черно море. Подводницата би могла да се използва за създаване на коридори за допълнителни атаки – от ескадрили FPV дронове до удари по крайбрежна инфраструктура.

          Изданието Defence Express свързва представянето на „Толока-1000“ с унищожаването преди дни на два руски самолета-амфибия Бе-12 „Чайка“, оборудвани именно за откриване на подводници. Според анализаторите това може да е част от подготовката на Украйна за мащабни операции с новия подводен дрон.

          Украйна вече се утвърди като лидер в използването на бойни безпилотници във въздуха. „Толока“ бележи следващата стъпка – разширяване на войната и под вода, което превръща Черно море в още по-рисков театър на военни действия.

          Украйна показа най-новото си оръжие – роботизираната подводница „Толока-1000“ (ТЛК-100) – на изложение в Лвов, съобщава Forbes. Машината е способна да превозва полезен товар до 5 тона и е предназначена за миниране и унищожаване на големи стационарни цели.

          - Реклама -

          Анализатори смятат, че новият дрон може да се превърне в сериозна заплаха за руска инфраструктура като Керченския мост и офшорните платформи в Черно море.

          ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия

          Линията „Толока“

          „Толока-1000“ е флагманът на серията украински подводни апарати, която включва още:

          • TLK-150 – „умно торпедо“ с електрическо задвижване, бойна глава до 50 кг и обхват до 96 км;
          • TLK-400 – подводен дрон с дължина 12 м, автономност до два месеца, обхват 1287 км и товароносимост до 453 кг;
          • TLK-1000 – с полезен товар до 5 тона и възможност за операции на големи дълбочини и разстояния.

          Производителите подчертават използването на изкуствен интелект за навигация и автономно вземане на решения, макар подробности за тестовете да не се разкриват публично.

          Значение за войната

          Според експерти появата на подобни системи може да усложни руските противоминни мерки и да увеличи риска за корабоплаването и базите в Черно море. Подводницата би могла да се използва за създаване на коридори за допълнителни атаки – от ескадрили FPV дронове до удари по крайбрежна инфраструктура.

          Изданието Defence Express свързва представянето на „Толока-1000“ с унищожаването преди дни на два руски самолета-амфибия Бе-12 „Чайка“, оборудвани именно за откриване на подводници. Според анализаторите това може да е част от подготовката на Украйна за мащабни операции с новия подводен дрон.

          Украйна вече се утвърди като лидер в използването на бойни безпилотници във въздуха. „Толока“ бележи следващата стъпка – разширяване на войната и под вода, което превръща Черно море в още по-рисков театър на военни действия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          АТАКА: Украйна бомбардира ключово руско пристанище, има убити и ранени

          Никола Павлов -
          Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че централната част на Новоросийск е била подложена на „чудовищна атака“ с дронове, за която обвини Киев. По...
          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия

          Антония Лазарова -
          Дронове на Център „А“ за специални операции към Службата за сигурност на Украйна (ССУ) атакуваха за втори път в рамките на седмица
          Война

          ООН: Руски власти системно изтезават цивилни в окупираните територии на Украйна

          Новинарски Екип -
          Новоразпространен доклад на Службата на ООН по правата на човека, писва подробно широко разпространените случаи на изтезания и малтретиране.

          2 КОМЕНТАРА

          2. Значи, Укра ще бъде лишена и от морски пристанища. Стават опасни за другите черноморски държави.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions