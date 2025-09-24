Новата украинска подводница „Толока“ може да унищожи Кримския мост

Украйна показа най-новото си оръжие – роботизираната подводница „Толока-1000“ (ТЛК-100) – на изложение в Лвов, съобщава Forbes. Машината е способна да превозва полезен товар до 5 тона и е предназначена за миниране и унищожаване на големи стационарни цели.

Анализатори смятат, че новият дрон може да се превърне в сериозна заплаха за руска инфраструктура като Керченския мост и офшорните платформи в Черно море.

Линията „Толока“

„Толока-1000“ е флагманът на серията украински подводни апарати, която включва още:

TLK-150 – „умно торпедо“ с електрическо задвижване, бойна глава до 50 кг и обхват до 96 км;

– „умно торпедо“ с електрическо задвижване, бойна глава до 50 кг и обхват до 96 км; TLK-400 – подводен дрон с дължина 12 м, автономност до два месеца, обхват 1287 км и товароносимост до 453 кг;

– подводен дрон с дължина 12 м, автономност до два месеца, обхват 1287 км и товароносимост до 453 кг; TLK-1000 – с полезен товар до 5 тона и възможност за операции на големи дълбочини и разстояния.

Производителите подчертават използването на изкуствен интелект за навигация и автономно вземане на решения, макар подробности за тестовете да не се разкриват публично.

Значение за войната

Според експерти появата на подобни системи може да усложни руските противоминни мерки и да увеличи риска за корабоплаването и базите в Черно море. Подводницата би могла да се използва за създаване на коридори за допълнителни атаки – от ескадрили FPV дронове до удари по крайбрежна инфраструктура.

Изданието Defence Express свързва представянето на „Толока-1000“ с унищожаването преди дни на два руски самолета-амфибия Бе-12 „Чайка“, оборудвани именно за откриване на подводници. Според анализаторите това може да е част от подготовката на Украйна за мащабни операции с новия подводен дрон.

Украйна вече се утвърди като лидер в използването на бойни безпилотници във въздуха. „Толока“ бележи следващата стъпка – разширяване на войната и под вода, което превръща Черно море в още по-рисков театър на военни действия.