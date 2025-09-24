Обрат: Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всичко

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Украйна е в позиция да възвърне територията си в първоначалните граници и дори „може дори да отиде по-далеч“, като посочи, че за това са необходими време, търпение и финансова подкрепа от Европа и НАТО. В поредица публикации в социалната си мрежа Тръмп направи и остро внушение към членовете на Алианса — те трябва да свалят руски самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство.

В разпространен дълъг пост президентът квалифицира руските военни действия като „война безцелна вече три години и половина“, а Русия — като държава, която „прилича на хартиен тигър“ (paper tiger), тъй като според него икономическите щети и логистичните проблеми отслабват военния ѝ потенциал. Тръмп твърди, че когато населението в руските градове усети икономическата тежест на конфликта — включително недостиг на гориво — Украйна ще има възможност да възстанови границите си.

В публикацията си той пише:

„След като подробно се запознах и разбрах военно-икономическата ситуация между Украйна и Русия… Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да си върне цяла Украйна в първоначалните ѝ граници… С време, търпение и финансова подкрепа от Европа, особено от НАТО, възстановяването на границите от началото на тази война е напълно възможно.“



Тръмп също така подчерта, че САЩ ще продължат да доставят оръжие, а че решенията за използването на военна помощ зависят от съюзниците в НАТО. В отделен пасаж той настоя, че съюзните държави трябва да отговорят по-решително на нарушения на въздушното им пространство, като при нужда свалят нарушителите.

Изявленията на Тръмп отбелязват рязка тонална и политическа промяна в подхода му към конфликта в сравнение с предишни периоди и подкопават част от традиционните европейски и дипломатически резервации спрямо ескалация. Речникът му — от призиви за директни военни мерки до категорични прогнози за военно-териториален успех — може да предизвика нова вълна дебати сред западните съюзници за мащаба и характера на подкрепата за Киев.