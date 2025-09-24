Официално: Христо Янев ще спасява положението в ЦСКА

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с най-успешния клуб в България и ще изведе „армейците“ в гостуването на Локомотив (София) на 27 септември (събота).

- Реклама -

„Христо Янев е тясно свързан с нашия клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца)“ – написаха от ЦСКА на сайта си.

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).