Огромна дупка зейна пред болница в Банкок над строяща се метростанция (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори тази сутрин насред оживена улица пред болница в централната част на тайландската столица Банкок, предизвиквайки паника в пиковия трафик, предаде DPA.
Според изданието „Bangkok Post“, кратерът е с размери 30 на 30 метра и дълбочина около 50 метра.
Снимки и видеа в социалните мрежи показват как първоначално пропада малък участък от улицата, след което срутването бързо се разширява. Пешеходци бягат, а автомобили се отдръпват на заден ход, докато асфалтът продължава да потъва в огромната яма.
Инцидентът е станал точно над строяща се метростанция. Два електрически стълба и полицейски камион са пропаднали в кратера, съобщиха властите.
За щастие няма данни за пострадали.
Властите незабавно евакуираха хиляди пациенти и жители от близката болница „Ваджира“ и околните сгради. Болницата временно е спряла амбулаторните услуги, но хоспитализираните пациенти продължават да получават медицински грижи. Проверка е установила, че конструкцията на болничната сграда не е засегната.
Местното издание „The Nation“ съобщава за тежки задръствания в района. Екипи работят по укрепване на терена, тъй като има опасения, че обилните дъждове могат да предизвикат ново срутване.
Причините за пропадането на улицата все още се разследват.
