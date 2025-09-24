Опасна търговия: В интернет се продават незаконно инжекции за отслабване и ботокс

Незаконната онлайн търговия с медикаменти за отслабване и ботулинов токсин продължава въпреки предупрежденията от институциите, алармира Агенцията по лекарствата. Над половин година след първите сигнали, в мрежата все още се предлагат продукти с неясен произход, състав и съхранение, което крие сериозен риск за здравето.

Инжекции за отслабване и ботулинов токсин се продават без рецепта от нерегламентирани сайтове и частни лица. Част от търговците се представят като медицински специалисти, други твърдят, че продуктите са доставени от „доверени източници“.

Екип на NOVA NEWS, в предаването „Твоят ден“, проследи схемата и установи, че само с едно телефонно обаждане всеки може да поръча инжекции за отслабване без никаква рецепта. Продавачът уверява, че препаратът е безопасен и обяснява как да се прилага – без преглед и медицинска консултация.

Сред предлаганите продукти е и ботулинов токсин, за който търговецът твърди, че е „купен от медицински сайт“, че е останал в излишък и че е годен за употреба. В някои случаи дори се посочва, че лицето е лекар.

Лекари обаче предупреждават, че такива продукти могат да бъдат фалшиви, неправилно съхранявани и с неясен състав, което ги прави изключително опасни.

Препаратите за отслабване се изписват само от специалист и под лекарски контрол, подчертават от Агенцията по лекарствата, която отново призовава гражданите да не купуват медикаменти от съмнителни източници в интернет.

„Може да има алергични реакции и непоносимост. Всеки един медикамент може да има странични реакции, които да увредят бъбреците, черния дроб и други органи”, посочва специалистът по хранене и диетика доц. д-р Росица Попова.

Желанието за бързи резултати кара все повече хора да прибягват към опасни препарати за отслабване, предупреждават специалистите. Затлъстяването обаче е заболяване, което изисква лечение под медицински контрол и промяна в начина на живот.

Лекарите подчертават, че за трайни резултати е необходима устойчивa промяна – здравословно хранене и редовна физическа активност.

Фармацевтите са категорични: всяка покупка на лекарства извън аптеката крие сериозен риск за здравето.

„В аптеките съществува и системата за верификация, която гарантира произхода на всяка опаковка – всяка една, а не е на конкретната партида. Дори в аптеката, по някаква причина, да попаднала опаковка, която е фалшива, или не отговаря на изискванията на системата, тя моментално се хваща и се връща за разследване от ИАЛ как е попаднала в мрежата”, обяснява фармацевтът Стефан Минков.

От ИАЛ потвърждават – сигналите за фалшиви обяви в мрежата растат

„Незаконните дейности, свързани с производство, съхранение, разпространение на лекарствени продукти, не са инкриминирани. Всяко незаконно действие нарушения, а не престъпление”, посочва изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

Фармацевтите предупреждават да не се поддавате на примката на лесната достъпност и ниските цени — такива предложения често крият рискове за здравето и са незаконни.

„Хората следва да влязат на интернет страницата на Агенцията и да проверят дали конкретния сайт, в който се предлага даден продукт и те искат да го закупят, фигурира в списъка на лицата, които са получили разрешение за извършване на такъв тип дейност. Ако не фигурира в този списък – категорично това е незаконно дейност”, посочва Кирилов.

Единственият легален начин в интернет да се предлагат лекарствени продукти са само такива, които не са по лекарско предписание и от сайтовете на лицензирани аптеки.