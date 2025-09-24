Опасна търговия: В интернет се продават незаконно инжекции за отслабване и ботокс

Незаконната онлайн търговия с медикаменти за отслабване и ботулинов токсин продължава въпреки предупрежденията от институциите, алармира Агенцията по лекарствата. Над половин година след първите сигнали, в мрежата все още се предлагат продукти с неясен произход, състав и съхранение, което крие сериозен риск за здравето.
Инжекции за отслабване и ботулинов токсин се продават без рецепта от нерегламентирани сайтове и частни лица. Част от търговците се представят като медицински специалисти, други твърдят, че продуктите са доставени от „доверени източници“.
Екип на NOVA NEWS, в предаването „Твоят ден“, проследи схемата и установи, че само с едно телефонно обаждане всеки може да поръча инжекции за отслабване без никаква рецепта. Продавачът уверява, че препаратът е безопасен и обяснява как да се прилага – без преглед и медицинска консултация.
Сред предлаганите продукти е и ботулинов токсин, за който търговецът твърди, че е „купен от медицински сайт“, че е останал в излишък и че е годен за употреба. В някои случаи дори се посочва, че лицето е лекар.
Лекари обаче предупреждават, че такива продукти могат да бъдат фалшиви, неправилно съхранявани и с неясен състав, което ги прави изключително опасни.
Препаратите за отслабване се изписват само от специалист и под лекарски контрол, подчертават от Агенцията по лекарствата, която отново призовава гражданите да не купуват медикаменти от съмнителни източници в интернет.
Желанието за бързи резултати кара все повече хора да прибягват към опасни препарати за отслабване, предупреждават специалистите. Затлъстяването обаче е заболяване, което изисква лечение под медицински контрол и промяна в начина на живот.
Лекарите подчертават, че за трайни резултати е необходима устойчивa промяна – здравословно хранене и редовна физическа активност.
Фармацевтите са категорични: всяка покупка на лекарства извън аптеката крие сериозен риск за здравето.
От ИАЛ потвърждават – сигналите за фалшиви обяви в мрежата растат
Фармацевтите предупреждават да не се поддавате на примката на лесната достъпност и ниските цени — такива предложения често крият рискове за здравето и са незаконни.
Единственият легален начин в интернет да се предлагат лекарствени продукти са само такива, които не са по лекарско предписание и от сайтовете на лицензирани аптеки.