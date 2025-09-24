Откриха труп на гробището в монтанското село Дългоделци

На гробищния парк в село Дългоделци, област Монтана, е открит труп на мъж, съобщи кореспондент на БГНЕС.
Към този момент не е ясно дали смъртта е настъпила по естествени причини или вследствие на насилие.
По информация от полицията, починалият не е местен жител.
Назначена е аутопсия, която ще установи причината за смъртта и самоличността на мъжа.
