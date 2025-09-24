НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Откриха труп на гробището в монтанското село Дългоделци

          0
          9
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          На гробищния парк в село Дългоделци, област Монтана, е открит труп на мъж, съобщи кореспондент на БГНЕС.

          - Реклама -

          Към този момент не е ясно дали смъртта е настъпила по естествени причини или вследствие на насилие.

          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          По информация от полицията, починалият не е местен жител.

          Назначена е аутопсия, която ще установи причината за смъртта и самоличността на мъжа.

          На гробищния парк в село Дългоделци, област Монтана, е открит труп на мъж, съобщи кореспондент на БГНЕС.

          - Реклама -

          Към този момент не е ясно дали смъртта е настъпила по естествени причини или вследствие на насилие.

          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          По информация от полицията, починалият не е местен жител.

          Назначена е аутопсия, която ще установи причината за смъртта и самоличността на мъжа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          52-годишен мъж с кръвоизлив беше транспортиран с медицински хеликоптер от Петрич до София

          Новинарски Екип -
          52-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив беше транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Петрич до МБАЛ „Света София“ в столицата.
          Общество

          Икономическата комисия в парламента прие на първо четене промени в правомощията на КЗК

          Никола Павлов -
          Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за...
          Правосъдие

          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          Антония Лазарова -
          Той беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП, когато в имот в село Драка, собственост на дядо му, беше разкрита наркоферма. Първоначално се съобщаваше за

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions