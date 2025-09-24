НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          ПАОК надигра, но не победи Макаби Тел Авив, Кирил Десподов игра 23 минути

          Мидтиланд взе трите точки срещу Щурм Грац

          0
          14
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПАОК и Макаби Тел Авив не се победиха в оспорван двубой от Лига Европа, завършил без голове. Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 69-ата минута и изпълни няколко статични положения, но домакините така и не успяха да стигнат до попадение.

          - Реклама -

          Гърците имаха превес и повече положения, но стражът на израелския тим бе на висота. Макаби все пак прати топката във вратата през първата част чрез Перец, но голът бе отменен заради засада. В самия край Чалов опита да донесе успех на ПАОК, но ударът му бе отразен. В заключителните минути „черно-белите“ пропуснаха още две чисти голови положения.

          В другия мач от групата Мидтиланд победи с 2:0 Щурм Грац. Датчаните поведоха след автогол на Кристенсен, а в 89-ата минута Диао оформи крайния резултат. Срещата бе равностойна, но домакините показаха по-голяма ефективност.

          ПАОК и Макаби Тел Авив не се победиха в оспорван двубой от Лига Европа, завършил без голове. Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 69-ата минута и изпълни няколко статични положения, но домакините така и не успяха да стигнат до попадение.

          - Реклама -

          Гърците имаха превес и повече положения, но стражът на израелския тим бе на висота. Макаби все пак прати топката във вратата през първата част чрез Перец, но голът бе отменен заради засада. В самия край Чалов опита да донесе успех на ПАОК, но ударът му бе отразен. В заключителните минути „черно-белите“ пропуснаха още две чисти голови положения.

          В другия мач от групата Мидтиланд победи с 2:0 Щурм Грац. Датчаните поведоха след автогол на Кристенсен, а в 89-ата минута Диао оформи крайния резултат. Срещата бе равностойна, но домакините показаха по-голяма ефективност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Астън Вила стартира в Лига Европа срещу Болоня

          Красимир Попов -
          Астън Вила е сред фаворитите за трофея в Лига Европа през сезон 2025/26 и ще започне участието си с домакинство на добре познатия Болоня. Двата...
          Футбол

          Ботев Пловдив срещу ЦСКА 1948 откриват 10-ия кръг в Първа лига

          Красимир Попов -
          Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух при домакинството си на ЦСКА 1948 в първия мач от 10-ия кръг в Първа лига.Задачата...
          Футбол

          Официално: Христо Янев ще спасява положението в ЦСКА

          Николай Минчев -
          Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с най-успешния клуб в България и ще изведе „армейците“ в гостуването на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions