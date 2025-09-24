ПАОК надигра, но не победи Макаби Тел Авив, Кирил Десподов игра 23 минути

ПАОК и Макаби Тел Авив не се победиха в оспорван двубой от Лига Европа, завършил без голове. Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 69-ата минута и изпълни няколко статични положения, но домакините така и не успяха да стигнат до попадение.

Гърците имаха превес и повече положения, но стражът на израелския тим бе на висота. Макаби все пак прати топката във вратата през първата част чрез Перец, но голът бе отменен заради засада. В самия край Чалов опита да донесе успех на ПАОК, но ударът му бе отразен. В заключителните минути „черно-белите“ пропуснаха още две чисти голови положения.

В другия мач от групата Мидтиланд победи с 2:0 Щурм Грац. Датчаните поведоха след автогол на Кристенсен, а в 89-ата минута Диао оформи крайния резултат. Срещата бе равностойна, но домакините показаха по-голяма ефективност.