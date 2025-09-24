НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът прави нов опит за работа след срив заради липса на кворум

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          След провала на заседанието в сряда, когато Народното събрание не успя да осигури кворум, днес депутатите ще направят нов опит да започнат работа по същество.

          - Реклама -

          Какво предвижда програмата?

          Проектът на програма на парламента за периода 24–26 септември включва 12 точки и традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред основните теми са:

          • Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.
          • Първо гласуване на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.
          • Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021–2022 г.
          • Ратифициране на международни споразумения – включително за сътрудничество с Румъния по Дунав и Протокола от Монреал.
          • Доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2024 г., както и за изпълнението на инвестициите в отбраната до 2032 г.
          • Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

          Спорове и напрежение

          В сряда в пленарната зала бяха регистрирани 134 народни представители. Председателят на парламента Наталия Киселова откри заседанието и подложи програмата на гласуване – резултатът беше: 111 „за“, 26 „против“ и 28 „въздържали се“.

          От парламентарната трибуна Цончо Ганев („Възраждане“) поиска създаването на временна комисия за проверка на финансирането на хотел, собственост на съпругата на премиера Росен Желязков.

          „Цялото общество знае, че няма как една жена с професия актриса и той като държавен служител 25 години без частен бизнес и сериозни бизнеси да може да тегли 11 млн. лв. кредити“, заяви Ганев.

          Искането му, както и последващи предложения за промени в дневния ред, бяха отхвърлени. Сред тях – законопроект по киберсигурността и проект за контрол върху мерките срещу Русия.

          Дебатът за мерките срещу Русия

          Асен Василев (ПП-ДБ) настоя за включване на Законопроект за ограничителни мерки срещу Русия.

          „Вече сме в Шенген, така че няма никакъв проблем да бъде гласувано това, още повече, че бюджетът в момента е силно на червено. Това да вземем 3,5 млрд. лв. на година от транзит ще помогне и на бюджета, и на всички български граждани“, подчерта той.

          В отговор Йордан Цонев („ДПС-Ново начало“) заяви:

          „Когато някой се прави на борец срещу режима на Путин, трябва да е ясно, че е налял достатъчно милиарди в касата на този режим и е финансирал агресията срещу Украйна.“

          Финалът – отново без кворум

          След серия от прегласувания и проверки кворумът падна на 110 народни представители. Заседанието приключи по-малко от час след началото му, без да се разгледа дневният ред по същество.

          След провала на заседанието в сряда, когато Народното събрание не успя да осигури кворум, днес депутатите ще направят нов опит да започнат работа по същество.

          - Реклама -

          Какво предвижда програмата?

          Проектът на програма на парламента за периода 24–26 септември включва 12 точки и традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред основните теми са:

          • Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.
          • Първо гласуване на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.
          • Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021–2022 г.
          • Ратифициране на международни споразумения – включително за сътрудничество с Румъния по Дунав и Протокола от Монреал.
          • Доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2024 г., както и за изпълнението на инвестициите в отбраната до 2032 г.
          • Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

          Спорове и напрежение

          В сряда в пленарната зала бяха регистрирани 134 народни представители. Председателят на парламента Наталия Киселова откри заседанието и подложи програмата на гласуване – резултатът беше: 111 „за“, 26 „против“ и 28 „въздържали се“.

          От парламентарната трибуна Цончо Ганев („Възраждане“) поиска създаването на временна комисия за проверка на финансирането на хотел, собственост на съпругата на премиера Росен Желязков.

          „Цялото общество знае, че няма как една жена с професия актриса и той като държавен служител 25 години без частен бизнес и сериозни бизнеси да може да тегли 11 млн. лв. кредити“, заяви Ганев.

          Искането му, както и последващи предложения за промени в дневния ред, бяха отхвърлени. Сред тях – законопроект по киберсигурността и проект за контрол върху мерките срещу Русия.

          Дебатът за мерките срещу Русия

          Асен Василев (ПП-ДБ) настоя за включване на Законопроект за ограничителни мерки срещу Русия.

          „Вече сме в Шенген, така че няма никакъв проблем да бъде гласувано това, още повече, че бюджетът в момента е силно на червено. Това да вземем 3,5 млрд. лв. на година от транзит ще помогне и на бюджета, и на всички български граждани“, подчерта той.

          В отговор Йордан Цонев („ДПС-Ново начало“) заяви:

          „Когато някой се прави на борец срещу режима на Путин, трябва да е ясно, че е налял достатъчно милиарди в касата на този режим и е финансирал агресията срещу Украйна.“

          Финалът – отново без кворум

          След серия от прегласувания и проверки кворумът падна на 110 народни представители. Заседанието приключи по-малко от час след началото му, без да се разгледа дневният ред по същество.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Астън Вила стартира в Лига Европа срещу Болоня

          Красимир Попов -
          Астън Вила е сред фаворитите за трофея в Лига Европа през сезон 2025/26 и ще започне участието си с домакинство на добре познатия Болоня. Двата...
          Политика

          Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви,...
          Политика

          България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

          Красимир Попов -
          „България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план“, заяви заместник-председателят...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions