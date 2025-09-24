Парламентът прави нов опит за работа след срив заради липса на кворум

След провала на заседанието в сряда, когато Народното събрание не успя да осигури кворум, днес депутатите ще направят нов опит да започнат работа по същество.

Какво предвижда програмата?

Проектът на програма на парламента за периода 24–26 септември включва 12 точки и традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред основните теми са:

Първо гласуване на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.

Ратифициране на международни споразумения – включително за сътрудничество с Румъния по Дунав и Протокола от Монреал.

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

Спорове и напрежение

В сряда в пленарната зала бяха регистрирани 134 народни представители. Председателят на парламента Наталия Киселова откри заседанието и подложи програмата на гласуване – резултатът беше: 111 „за“, 26 „против“ и 28 „въздържали се“.

От парламентарната трибуна Цончо Ганев („Възраждане“) поиска създаването на временна комисия за проверка на финансирането на хотел, собственост на съпругата на премиера Росен Желязков.

„Цялото общество знае, че няма как една жена с професия актриса и той като държавен служител 25 години без частен бизнес и сериозни бизнеси да може да тегли 11 млн. лв. кредити“, заяви Ганев.

Искането му, както и последващи предложения за промени в дневния ред, бяха отхвърлени. Сред тях – законопроект по киберсигурността и проект за контрол върху мерките срещу Русия.

Дебатът за мерките срещу Русия

Асен Василев (ПП-ДБ) настоя за включване на Законопроект за ограничителни мерки срещу Русия.

„Вече сме в Шенген, така че няма никакъв проблем да бъде гласувано това, още повече, че бюджетът в момента е силно на червено. Това да вземем 3,5 млрд. лв. на година от транзит ще помогне и на бюджета, и на всички български граждани“, подчерта той.

В отговор Йордан Цонев („ДПС-Ново начало“) заяви:

„Когато някой се прави на борец срещу режима на Путин, трябва да е ясно, че е налял достатъчно милиарди в касата на този режим и е финансирал агресията срещу Украйна.“

Финалът – отново без кворум

След серия от прегласувания и проверки кворумът падна на 110 народни представители. Заседанието приключи по-малко от час след началото му, без да се разгледа дневният ред по същество.