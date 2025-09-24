НА ЖИВО
          Първи подробности за стрелбата в кв. „Бояна" в София

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Моторист е прострелял 43-годишен мъж пред гараж на ул. „Десислава“ в столичния квартал „Бояна“ във вечерните часове на неделя. Сигналът е подаден малко след 20:20 ч., съобщиха от СДВР.

          По първоначална информация на мотоциклета са се придвижвали двама души. Стрелбата е станала пред гаража на пострадалия, където той съхранявал части и тръби за ВиК.

          Мъжът е настанен във ВМА с огнестрелна рана в областта на левия бъбрек. Лекарите съобщават, че състоянието му е стабилно и няма опасност за живота.

          Неофициални данни сочат, че той се е занимавал с ВиК услуги и до момента не е бил криминално проявен. По предварителни предположения срещу него е използвано малокалибрено оръжие.

          Разследването на случая продължава, а полицията работи по различни версии за мотивите на нападението.

