Първи подробности за стрелбата в кв. „Бояна“ в София

Моторист е прострелял 43-годишен мъж пред гараж на ул. „Десислава“ в столичния квартал „Бояна“ във вечерните часове на неделя. Сигналът е подаден малко след 20:20 ч., съобщиха от СДВР.

По първоначална информация на мотоциклета са се придвижвали двама души. Стрелбата е станала пред гаража на пострадалия, където той съхранявал части и тръби за ВиК.

Мъжът е настанен във ВМА с огнестрелна рана в областта на левия бъбрек. Лекарите съобщават, че състоянието му е стабилно и няма опасност за живота.

Неофициални данни сочат, че той се е занимавал с ВиК услуги и до момента не е бил криминално проявен. По предварителни предположения срещу него е използвано малокалибрено оръжие.

Разследването на случая продължава, а полицията работи по различни версии за мотивите на нападението.