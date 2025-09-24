НА ЖИВО
          Първо заседание на Националния борд по водите

          Снимка: БГНЕС
          Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите – орган, създаден с решение на Министерския съвет, за да координира действията за преодоляване на водната криза и да предотвратява бъдещи подобни ситуации.

          Бордът се председателства от вицепремиера Атанас Зафиров. В него участват министрите на околната среда и водите, регионалното развитие, финансите, енергетиката, земеделието, здравеопазването и икономиката. Членове са още представители на Националното сдружение на общините, Българската банка за развитие и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

          Решението за създаването на борда стана публично през уикенда, след като премиерът Росен Желязков отговори писмено на питане на лидера на „ДПС – Ново начало“ относно мерките срещу водната криза.

          По последни данни в страната с нарушено водоподаване са 89 общини – над 260 000 души. В областите Плевен и Ловеч вече е въведен режим на водата.

