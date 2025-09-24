Пеевски: Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски разпространи официална позиция, в която остро критикува кмета на София Васил Терзиев и управляващите в столицата от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

- Реклама -

Пеевски определи като „скандално и безобразно“ намерението за увеличение на цените за паркиране в столицата.

„Решението на кмета Васил Терзиев за драстично поскъпване на цената на паркирането в столицата е скандално и безобразно. (…) Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората“, се казва в позицията.

Той припомни и кризата с парното в „Дружба 2“, където от ръководството на „Топлофикация София“ вече заговориха за поскъпване на услугата с 30%.

„Сега предлагат цените за паркиране в ‘Синя зона’ да станат 4 лв. за час, а в ‘Зелена зона’ – 2 лв. Хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за некадърността на кмета и лъжите на ППДБ“, заявява още Пеевски.

По думите му управлението на Терзиев и „Спаси София“ вече две години е белязано от „корупционни скандали“, а столицата ставала „все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива“.

Лидерът на ДПС призова общинските съветници да реагират: