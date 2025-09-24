Пеевски: Терзиев и компания единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски разпространи официална позиция, в която остро критикува кмета на София Васил Терзиев и управляващите в столицата от „Продължаваме промяната – Демократична България“.
Пеевски определи като „скандално и безобразно“ намерението за увеличение на цените за паркиране в столицата.
Той припомни и кризата с парното в „Дружба 2“, където от ръководството на „Топлофикация София“ вече заговориха за поскъпване на услугата с 30%.
По думите му управлението на Терзиев и „Спаси София“ вече две години е белязано от „корупционни скандали“, а столицата ставала „все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива“.
Лидерът на ДПС призова общинските съветници да реагират:
Забравил е, че 20г София се управлява от Фандъкова и Борисов като кметове. Топлофикация трупа милиарди задължения от времето на Фандъкова.
Държавата с главна буква Дъ, вече е в София! Тази сутрин в БНТ1 слушах коментара за Топлофикация София,където се споменаваше интереса на Пеевски.Изглежда, че се готвят да преватизират Топлофикация София!
Така е, когато някой друг се добере до паричния поток и властта, а не си само ти!
Пълен простак, нали герб си назначиха шефа на Топлофикация!
Тоя няма ли кой да му види сметката
Само срещу управляващите в София ли? За управлението в Симитли, Разград, Шумен, Търговище, Хасково, Кърджали други нямат ли остри позиции?