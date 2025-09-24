Песков: За Украйна ще става по-лошо, ако отказва преговори

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че положението на Украйна на бойното поле „с всеки изминал ден ще става по-лошо“, ако Киев продължава да отказва преговори.

„Те трябва да не забравят, че с всеки изминал ден, в който украинската страна отказва преговори, нейните позиции ще стават само по-лоши. Това е реалното положение на нещата, а динамиката на фронтовете говори за това повече от красноречиво“, подчерта Песков. - Реклама -

По думите му днешните позиции на Киев са „много по-слаби в сравнение с пролетта на 2022 г.“.

Песков за изявленията на Тръмп и Зеленски

Прессекретарят коментира и последните думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, който след среща с Володимир Зеленски публикува в Truth Social:

„Киев може да си върне цялата територия в изначалния ѝ вариант и дори да отиде по-далеч.“

Тръмп определи Русия като „хартиен тигър“ и я обвини, че води „безсмислена борба“.

Други акценти от думите на Песков