      сряда, 24.09.25
          Песков: За Украйна ще става по-лошо, ако отказва преговори

          СНИМКА: БГНЕС
          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че положението на Украйна на бойното поле „с всеки изминал ден ще става по-лошо“, ако Киев продължава да отказва преговори.

          „Те трябва да не забравят, че с всеки изминал ден, в който украинската страна отказва преговори, нейните позиции ще стават само по-лоши. Това е реалното положение на нещата, а динамиката на фронтовете говори за това повече от красноречиво“, подчерта Песков.

          По думите му днешните позиции на Киев са „много по-слаби в сравнение с пролетта на 2022 г.“.

          Песков за изявленията на Тръмп и Зеленски

          Прессекретарят коментира и последните думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, който след среща с Володимир Зеленски публикува в Truth Social:

          „Киев може да си върне цялата територия в изначалния ѝ вариант и дори да отиде по-далеч.“

          Тръмп определи Русия като „хартиен тигър“ и я обвини, че води „безсмислена борба“.

          Други акценти от думите на Песков

          • Определи като „грешно“ твърдението, че украинската армия може да си върне територии.
          • Подчерта, че президентът Владимир Путин остава „отворен за търсене на мирно уреждане“.
          • Обяви, че външният министър Сергей Лавров ще изложи позицията на Москва за Украйна на срещата с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк.
          • Допълни, че Русия е готова да работи за нормализиране на отношенията със САЩ, но процесът върви „много по-бавно, отколкото ни се иска“.
