Песков: За Украйна ще става по-лошо, ако отказва преговори

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че положението на Украйна на бойното поле „с всеки изминал ден ще става по-лошо“, ако Киев продължава да отказва преговори.
По думите му днешните позиции на Киев са „много по-слаби в сравнение с пролетта на 2022 г.“.
Песков за изявленията на Тръмп и Зеленски
Прессекретарят коментира и последните думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, който след среща с Володимир Зеленски публикува в Truth Social:
Тръмп определи Русия като „хартиен тигър“ и я обвини, че води „безсмислена борба“.
Други акценти от думите на Песков
- Определи като „грешно“ твърдението, че украинската армия може да си върне територии.
- Подчерта, че президентът Владимир Путин остава „отворен за търсене на мирно уреждане“.
- Обяви, че външният министър Сергей Лавров ще изложи позицията на Москва за Украйна на срещата с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк.
- Допълни, че Русия е готова да работи за нормализиране на отношенията със САЩ, но процесът върви „много по-бавно, отколкото ни се иска“.
