Писториус: Русия провокира германска фрегата в Балтийско море

Руски военни самолети са извършили провокация срещу германската военноморска фрегата Hamburg в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Германия Борис Писториус.
По време на дебат за бюджета за 2026 г. той подчерта, че Берлин запазва необходимата предпазливост, за да не допусне ескалация:
Писториус обвини Москва, че прилага съзнателна стратегия, целяща да открива и използва слабости в НАТО:
По информация на ДПА, инцидентът е станал през изминалия уикенд, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата, която участва в учението на НАТО „Neptun Strike“ в Балтийско море.
