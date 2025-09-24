НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Писториус: Русия провокира германска фрегата в Балтийско море

          0
          83
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руски военни самолети са извършили провокация срещу германската военноморска фрегата Hamburg в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Германия Борис Писториус.

          - Реклама -

          По време на дебат за бюджета за 2026 г. той подчерта, че Берлин запазва необходимата предпазливост, за да не допусне ескалация:

          Навлизането на руски дронове и бойни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, показват ясно, че Русия буквално тества границите — все по-често и все по-агресивно.“

          Писториус обвини Москва, че прилага съзнателна стратегия, целяща да открива и използва слабости в НАТО:

          НАТО реагира на руските провокации ясно и решително, но същевременно с необходимата предпазливост, която днес е особено важна. Даваме ясен отговор на руските действия, но без излишна паника. С други думи — не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията.“

          По информация на ДПА, инцидентът е станал през изминалия уикенд, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата, която участва в учението на НАТО „Neptun Strike“ в Балтийско море.

          Руски военни самолети са извършили провокация срещу германската военноморска фрегата Hamburg в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Германия Борис Писториус.

          - Реклама -

          По време на дебат за бюджета за 2026 г. той подчерта, че Берлин запазва необходимата предпазливост, за да не допусне ескалация:

          Навлизането на руски дронове и бойни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, показват ясно, че Русия буквално тества границите — все по-често и все по-агресивно.“

          Писториус обвини Москва, че прилага съзнателна стратегия, целяща да открива и използва слабости в НАТО:

          НАТО реагира на руските провокации ясно и решително, но същевременно с необходимата предпазливост, която днес е особено важна. Даваме ясен отговор на руските действия, но без излишна паника. С други думи — не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията.“

          По информация на ДПА, инцидентът е станал през изминалия уикенд, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата, която участва в учението на НАТО „Neptun Strike“ в Балтийско море.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Северна Македония и Гърция обсъдиха нови жп линии, зелени коридори и транспортно сътрудничество

          Красимир Попов -
          Изграждането на жп линията по Коридор 10, въвеждането на зелени коридори на граничните пунктове, както и по-ефективният транспорт на стоки и пътници бяха във...
          Политика

          Кметът на Скопие Данела Арсовска обвини премиера в умишлено „унищожаване“ на града

          Красимир Попов -
          Кметът на македонската столица Данела Арсовска публично обвини лично премиера и лидер на ВМРО-ДПМНЕ в умишлено и системно унищожаване на градската среда и пренебрегване...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен подкрепи идеята за минимална възраст за достъп до социални мрежи

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните мрежи. „Много страни от Европейския съюз...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions