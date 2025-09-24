Писториус: Русия провокира германска фрегата в Балтийско море

Руски военни самолети са извършили провокация срещу германската военноморска фрегата Hamburg в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Германия Борис Писториус.

По време на дебат за бюджета за 2026 г. той подчерта, че Берлин запазва необходимата предпазливост, за да не допусне ескалация:

„Навлизането на руски дронове и бойни самолети дълбоко във въздушното пространство на Полша и Естония, както и прелитането над германска фрегата в Балтийско море през последните дни, показват ясно, че Русия буквално тества границите — все по-често и все по-агресивно.“

Писториус обвини Москва, че прилага съзнателна стратегия, целяща да открива и използва слабости в НАТО:

„НАТО реагира на руските провокации ясно и решително, но същевременно с необходимата предпазливост, която днес е особено важна. Даваме ясен отговор на руските действия, но без излишна паника. С други думи — не се поддаваме на провокациите на Путин, не попадаме в капана на ескалацията.“

По информация на ДПА, инцидентът е станал през изминалия уикенд, когато руски изтребители са прелетели над германската фрегата, която участва в учението на НАТО „Neptun Strike“ в Балтийско море.