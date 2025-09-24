НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          По програма на ЕС: Общината подменя старите печки на над 3100 домакинства в София

          0
          56
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран от програмата LIFE+ на ЕС.

          - Реклама -

          Детайли за проекта

          • Обща стойност: 16,666 млн. лв.
          • Участници: 6 общини – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана
          • Общо подменени уреди: над 10 500
          Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“ Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“

          Резултати за София

          • Обхванати домакинства: 3100+ (предимно в периферни квартали и села като Волуяк и Кривина)
          • Общ брой монтирани уреди: 5557
            • 4794 климатика
            • 716 пелетни уреда
            • 47 газови уредби

          „Успяхме да наваксаме изоставането и голяма част от уредите бяха заменени през последната година и половина“, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

          Очакван ефект

          • Преход от дърва и въглища към пелети, газ, климатици или централна топлофикация
          • Намаляване на вредните емисии – потвърдено от новоизградените станции в кварталите „Требич“ и „Бусманци“.
          ОКОНЧАТЕЛНО: Край на отоплението с дърва и въглища в София от 2029 година ОКОНЧАТЕЛНО: Край на отоплението с дърва и въглища в София от 2029 година

          Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран от програмата LIFE+ на ЕС.

          - Реклама -

          Детайли за проекта

          • Обща стойност: 16,666 млн. лв.
          • Участници: 6 общини – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана
          • Общо подменени уреди: над 10 500
          Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“ Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“

          Резултати за София

          • Обхванати домакинства: 3100+ (предимно в периферни квартали и села като Волуяк и Кривина)
          • Общ брой монтирани уреди: 5557
            • 4794 климатика
            • 716 пелетни уреда
            • 47 газови уредби

          „Успяхме да наваксаме изоставането и голяма част от уредите бяха заменени през последната година и половина“, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

          Очакван ефект

          • Преход от дърва и въглища към пелети, газ, климатици или централна топлофикация
          • Намаляване на вредните емисии – потвърдено от новоизградените станции в кварталите „Требич“ и „Бусманци“.
          ОКОНЧАТЕЛНО: Край на отоплението с дърва и въглища в София от 2029 година ОКОНЧАТЕЛНО: Край на отоплението с дърва и въглища в София от 2029 година

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бонка Василева: „Дружба“ 2 ще остане без топла вода за три месеца

          Златина Петкова -
          "Дружба" 2 ще остане без топла вода за три месеца." Това каза общинският съветник в СОС от ПП-ДБ-СС Бонка Василева, която беше гост в предаването...
          Политика

          Коцев с писмо от ареста: И да ме отстранят, пак ще спечеля изборите

          Никола Павлов -
          Съпругата на задържания кмет на Варна Благомир Коцев публикува във Фейсбук писмо, което той е написал от ареста. Коцев остава зад решетките по разследването...
          Политика

          Георг Георгиев: Приоритет за всички нас е разширяването на Европейския съюз

          Новинарски Екип -
          Първият ни дипломат подчерта, че спазването на единодушие е от решаващо значение за запазване на целостта на процеса на вземане на решения.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions