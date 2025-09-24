По програма на ЕС: Общината подменя старите печки на над 3100 домакинства в София

Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран от програмата LIFE+ на ЕС.

- Реклама -

Детайли за проекта

Обща стойност: 16,666 млн. лв.

16,666 млн. лв. Участници: 6 общини – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана

6 общини – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана Общо подменени уреди: над 10 500

Резултати за София

Обхванати домакинства: 3100+ (предимно в периферни квартали и села като Волуяк и Кривина)

3100+ (предимно в периферни квартали и села като Волуяк и Кривина) Общ брой монтирани уреди: 5557 4794 климатика 716 пелетни уреда 47 газови уредби

5557

„Успяхме да наваксаме изоставането и голяма част от уредите бяха заменени през последната година и половина“, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

Очакван ефект