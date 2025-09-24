По програма на ЕС: Общината подменя старите печки на над 3100 домакинства в София

Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран от програмата LIFE+ на ЕС.
- Реклама -
Детайли за проекта
Обща стойност: 16,666 млн. лв.
Участници: 6 общини – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана
Общо подменени уреди: над 10 500
Резултати за София
Обхванати домакинства: 3100+ (предимно в периферни квартали и села като Волуяк и Кривина)
Общ брой монтирани уреди: 5557
4794 климатика
716 пелетни уреда
47 газови уредби
Очакван ефект
Преход от дърва и въглища към пелети, газ, климатици или централна топлофикация
Намаляване на вредните емисии – потвърдено от новоизградените станции в кварталите „Требич“ и „Бусманци“.
Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран от програмата LIFE+ на ЕС.
- Реклама -
Детайли за проекта
Обща стойност: 16,666 млн. лв.
Участници: 6 общини – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана
Общо подменени уреди: над 10 500
Резултати за София
Обхванати домакинства: 3100+ (предимно в периферни квартали и села като Волуяк и Кривина)
Общ брой монтирани уреди: 5557
4794 климатика
716 пелетни уреда
47 газови уредби
Очакван ефект
Преход от дърва и въглища към пелети, газ, климатици или централна топлофикация
Намаляване на вредните емисии – потвърдено от новоизградените станции в кварталите „Требич“ и „Бусманци“.