По-високи докторантски и студентски стипендии от 1 октомври

От 1 октомври студентите и докторантите в държавните висши училища и научни организации ще получават по-високи стипендии, съобщиха от Националното представителство на студентските съвети.

- Реклама -

Докторантските стипендии нарастват с над 27%, достигайки 1562 лева месечно – с 335 лева повече от досегашния им размер. Студентските стипендии също се повишават с 15%, като минималният им размер става 150 лева, а максималният – 250 лева.

Последното увеличение на студентските стипендии беше през 2023 г. по инициатива на студентските съвети, когато минималната сума се повиши от 85 на 120 лева, а максималната – от 180 на 200 лева.