      сряда, 24.09.25
          Футбол

          Победната серия на Милан продължава след лесен успех над Лече

          Срещата завърши при резултат 3:0 в полза на "росонерите"

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Милан достигна осминафиналите в турнира за Купата на Италия, след като надви Лече с класическото 3:0 на собствен терен. Срещата до голяма степен загуби интрига в 19-та минута, когато Джамил Зиберт от гостите беше изгонен с директен червен картон. Сантяго Хименес даде аванс на домакините минута по-късно, след паузата Кристофър Нкунку и Кристиан Пулишич оформиха класиката, а с това и крайния резултат.

          Така Милан постигна четвърта поредна победа във всички турнири под ръководството на Масимилиано Алегри, след като на старта на Серия А отборът падна изненадващо от Кремонезе с 1:2 у дома. При това, четирите успеха бяха постигнати без допуснат гол. „Росонерите“ надвиха Лече и за първенство с 2:0 като гост.

          В следващия кръг за Купата Милан гостува на Лацио в любопитен сблъсък на „Олимпико“. Другите две ясни осминафинални двойки са Ювентус – Удинезе и Наполи – Каляри. Именно шампионите на Италия са следващият съперник на Милан в Серия А. Лече пък е домакин на Болоня.

