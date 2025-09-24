Полша отваря отново границата с Беларус след ученията „Запад-2025“

Всички гранични пунктове между Полша и Беларус ще бъдат отворени в полунощ на 24 септември, обяви премиерът Доналд Туск.
Решението идва почти две седмици след затварянето на границата на 12 септември – мярка, предприета поради съображения за сигурност преди началото на руско-беларуските учения „Запад-2025“.
Вътрешният министър Марчин Кировински потвърди, че вече е подписан регламентът за възстановяване на движението през границата.
Контекст
- Полша затвори пътните и жп пунктове на 12 септември, спирайки и товарните влакове.
- По време на ученията Варшава разположи 40 000 войници по границите с Беларус и руския анклав Калининград.
- Туск съобщи, че Полша е провела паралелни военни учения, които е определил като успешни.
