      сряда, 24.09.25
          Политика

          Полша отваря отново границата с Беларус след ученията „Запад-2025"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Всички гранични пунктове между Полша и Беларус ще бъдат отворени в полунощ на 24 септември, обяви премиерът Доналд Туск.

          Решението идва почти две седмици след затварянето на границата на 12 септември – мярка, предприета поради съображения за сигурност преди началото на руско-беларуските учения „Запад-2025“.

          „Като взехме предвид и икономическите интереси на полските превозвачи, както и на PKP Cargo, решихме, че тази превантивна мярка изпълни задачата си,“ заяви Туск, наричайки решението „най-разумното“ за правителството.

          Вътрешният министър Марчин Кировински потвърди, че вече е подписан регламентът за възстановяване на движението през границата.

          Контекст

          • Полша затвори пътните и жп пунктове на 12 септември, спирайки и товарните влакове.
          • По време на ученията Варшава разположи 40 000 войници по границите с Беларус и руския анклав Калининград.
          • Туск съобщи, че Полша е провела паралелни военни учения, които е определил като успешни.

          „Ако напрежението или агресивното поведение на нашите съседи се увеличи, няма да се поколебаем и отново ще решим да затворим пунктовете,“ подчерта премиерът.

