Полша отваря отново границата с Беларус след ученията „Запад-2025“

Всички гранични пунктове между Полша и Беларус ще бъдат отворени в полунощ на 24 септември, обяви премиерът Доналд Туск.

- Реклама -

Решението идва почти две седмици след затварянето на границата на 12 септември – мярка, предприета поради съображения за сигурност преди началото на руско-беларуските учения „Запад-2025“.

„Като взехме предвид и икономическите интереси на полските превозвачи, както и на PKP Cargo, решихме, че тази превантивна мярка изпълни задачата си,“ заяви Туск, наричайки решението „най-разумното“ за правителството.

Вътрешният министър Марчин Кировински потвърди, че вече е подписан регламентът за възстановяване на движението през границата.

Контекст

Полша затвори пътните и жп пунктове на 12 септември, спирайки и товарните влакове.

По време на ученията Варшава разположи 40 000 войници по границите с Беларус и руския анклав Калининград.

по границите с Беларус и руския анклав Калининград. Туск съобщи, че Полша е провела паралелни военни учения, които е определил като успешни.