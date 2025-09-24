Поредно нападение: Израелски дрон удари силите на ООН в Ливан

Израелски дрон падна в главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), без да причини жертви, съобщиха военните части на международната организация, цитирани от БТА.
- Реклама -
Инцидентът е станал във вторник следобед в южния ливански град Накура. Мироопазващите сили са обезвредили апарата веднага след навлизането му. Според информацията дронът не е бил въоръжен, но е разполагал с камера.
Нарушена резолюция на ООН
ЮНИФИЛ подчерта, че израелските полети над ливанска територия нарушават резолюция на Съвета за сигурност от 2006 г., която е изиграла ключова роля за прекратяването на войната между Израел и „Хизбула“.
Израел призна собствеността
Официален коментар от Израел не последва веднага, но по-късно израелските въоръжени сили са признали, че дронът е техен.
Ескалация на напрежението
Инцидентът идва само две седмици след друг случай, когато мироопазващите сили съобщиха, че израелски дронове са пуснали четири гранати близо до техен патрул в граничните с Израел ливански територии.
Контекст
В най-скорошната война между Израел и „Хизбула“ загинаха над 4000 души в Ливан, сред които хиляди цивилни, а щетите от конфликта бяха оценени на около 11 млрд. долара, припомня Асошиейтед прес.
Израелски дрон падна в главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), без да причини жертви, съобщиха военните части на международната организация, цитирани от БТА.
- Реклама -
Инцидентът е станал във вторник следобед в южния ливански град Накура. Мироопазващите сили са обезвредили апарата веднага след навлизането му. Според информацията дронът не е бил въоръжен, но е разполагал с камера.
Нарушена резолюция на ООН
ЮНИФИЛ подчерта, че израелските полети над ливанска територия нарушават резолюция на Съвета за сигурност от 2006 г., която е изиграла ключова роля за прекратяването на войната между Израел и „Хизбула“.
Израел призна собствеността
Официален коментар от Израел не последва веднага, но по-късно израелските въоръжени сили са признали, че дронът е техен.
Ескалация на напрежението
Инцидентът идва само две седмици след друг случай, когато мироопазващите сили съобщиха, че израелски дронове са пуснали четири гранати близо до техен патрул в граничните с Израел ливански територии.
Контекст
В най-скорошната война между Израел и „Хизбула“ загинаха над 4000 души в Ливан, сред които хиляди цивилни, а щетите от конфликта бяха оценени на около 11 млрд. долара, припомня Асошиейтед прес.
Бени терориста, ще ги занули тея от оон.
Е нищо де,важното е че да ви халосали . И?????
Пак „случайно“ Нацистки Израел бомби ООН!
Другия път f35 ще ги думка
Danny Smith, острият умствен дефицит не можеш да го скриеш. По-добре не пиши! п.с. думнаха ли те с некой шекил?
Дроновете от Израел не спират да летят над Ливан и това не са инцидентни случаи. Те и през 2006та не спряха, тогава бяха самолети и вертолети, сега са дронове. Държавата Израел винаги е нарушавала въздушното пространство над Ливан и никога не е спазвала международните конвенции.