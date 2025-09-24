Поредно нападение: Израелски дрон удари силите на ООН в Ливан

Израелски дрон падна в главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), без да причини жертви, съобщиха военните части на международната организация, цитирани от БТА.

- Реклама -

Инцидентът е станал във вторник следобед в южния ливански град Накура. Мироопазващите сили са обезвредили апарата веднага след навлизането му. Според информацията дронът не е бил въоръжен, но е разполагал с камера.

Нарушена резолюция на ООН

ЮНИФИЛ подчерта, че израелските полети над ливанска територия нарушават резолюция на Съвета за сигурност от 2006 г., която е изиграла ключова роля за прекратяването на войната между Израел и „Хизбула“.

Израел призна собствеността

Официален коментар от Израел не последва веднага, но по-късно израелските въоръжени сили са признали, че дронът е техен.

Ескалация на напрежението

Инцидентът идва само две седмици след друг случай, когато мироопазващите сили съобщиха, че израелски дронове са пуснали четири гранати близо до техен патрул в граничните с Израел ливански територии.

Контекст

В най-скорошната война между Израел и „Хизбула“ загинаха над 4000 души в Ливан, сред които хиляди цивилни, а щетите от конфликта бяха оценени на около 11 млрд. долара, припомня Асошиейтед прес.