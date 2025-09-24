Постоянен арест за треньор по плуване, обвинен в блудствени действия с малолетни

Окръжният съд в Кюстендил постанови постоянен арест за 52-годишен мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни. Той е треньор по плуване, а пострадалите са деца, посещаващи плувния клуб, в който работи.
- Реклама -
Разследването започна на 14 септември след жалба от родителите на 12-годишно дете, трениращо в клуба, което разказало за непристойни действия на треньора към него. Според данни от досъдебното производство, деянието е извършено на 12 септември.
Освен първоначалната жалба, се появява информация за второ пострадало момиче, което също разказва, че треньорът е посягал на по-малко дете от клуба.
Разследването продължава, като прокуратурата обяви, че ще се извършат допълнителни действия, за да се установят всички факти около случая и да се провери дали има и други жертви.
Антон, един от основателите на клуба, е шокиран от случилото се и споделя, че досега не е забелязал никакви признаци в поведението на Митко Асенов, които да предвещават това.
Днес Окръжният съд в Кюстендил отказа да освободи Митко Асенов и потвърди наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Междувременно Управителният съвет на плувния клуб е започнал процедура за изключване на Митко Асенов и прекратяване на професионалните му отношения с клуба като треньор.
Окръжният съд в Кюстендил постанови постоянен арест за 52-годишен мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни. Той е треньор по плуване, а пострадалите са деца, посещаващи плувния клуб, в който работи.
- Реклама -
Разследването започна на 14 септември след жалба от родителите на 12-годишно дете, трениращо в клуба, което разказало за непристойни действия на треньора към него. Според данни от досъдебното производство, деянието е извършено на 12 септември.
Освен първоначалната жалба, се появява информация за второ пострадало момиче, което също разказва, че треньорът е посягал на по-малко дете от клуба.
Разследването продължава, като прокуратурата обяви, че ще се извършат допълнителни действия, за да се установят всички факти около случая и да се провери дали има и други жертви.
Антон, един от основателите на клуба, е шокиран от случилото се и споделя, че досега не е забелязал никакви признаци в поведението на Митко Асенов, които да предвещават това.
Днес Окръжният съд в Кюстендил отказа да освободи Митко Асенов и потвърди наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Междувременно Управителният съвет на плувния клуб е започнал процедура за изключване на Митко Асенов и прекратяване на професионалните му отношения с клуба като треньор.