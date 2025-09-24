Постоянен арест за треньор по плуване, обвинен в блудствени действия с малолетни

Окръжният съд в Кюстендил постанови постоянен арест за 52-годишен мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни. Той е треньор по плуване, а пострадалите са деца, посещаващи плувния клуб, в който работи.

Разследването започна на 14 септември след жалба от родителите на 12-годишно дете, трениращо в клуба, което разказало за непристойни действия на треньора към него. Според данни от досъдебното производство, деянието е извършено на 12 септември.

Освен първоначалната жалба, се появява информация за второ пострадало момиче, което също разказва, че треньорът е посягал на по-малко дете от клуба.

Разследването продължава, като прокуратурата обяви, че ще се извършат допълнителни действия, за да се установят всички факти около случая и да се провери дали има и други жертви.

„Остро осъждаме тези действия, за които е обвинен Митко Асенов. По никакъв начин не толерираме тези тип действия и ние сме на първо място родители“, обяви Антон Йорданов, член на УС на плувен клуб „Велбъжд“.

Антон, един от основателите на клуба, е шокиран от случилото се и споделя, че досега не е забелязал никакви признаци в поведението на Митко Асенов, които да предвещават това.

Днес Окръжният съд в Кюстендил отказа да освободи Митко Асенов и потвърди наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“.

„На лице са всички законови основания за вземане именно на тази мярка за неотклонение. Съдът много добре аргументира своя съдебен акт. Разследването продължава, събират се още доказателства“, заяви прокурор Михаил Крушовски от Окръжна прокуратура в Кюстендил.

Междувременно Управителният съвет на плувния клуб е започнал процедура за изключване на Митко Асенов и прекратяване на професионалните му отношения с клуба като треньор.